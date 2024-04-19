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'Gençlerle El Ele'de ilk deneme testi gerçekleşti

İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak Balcı Vakfı ve Sürekli Eğitim Merkezinin ortaklığında yürütülen “Gençlerle El Ele” projesinin ilk deneme testi ‘’Türkiye Geneli TYT’’ gerçekleşti

EĞİTİM 19.04.2024, 17:58
'Gençlerle El Ele'de ilk deneme testi gerçekleşti

İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak Balcı Vakfı ve Sürekli Eğitim Merkezinin ortaklığında yürütülen “Gençlerle El Ele” projesinin ilk deneme testi ‘’Türkiye Geneli TYT’’ gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak Balcı Vakfı ve Sürekli Eğitim Merkezi'nin ortaklığında yürütülen “Gençlerle El Ele” projesininilk deneme testi ‘’Türkiye Geneli TYT’’ gerçekleşti.

Sınav sonuçlarının genel değerlendirmesini yapan İstanbul Rumeli Üniversitesi PDR Uzmanı Bahadır Recep Gündüz, "Sınava giren öğrencilerimizin yüzde 64’ü kadınlardan, yüzde 36’sı ise erkeklerden oluştu. Kadın öğrencilerin TYT puan ortalaması 235, erkek öğrencilerin ise 246’dır.Sınava giren erkek adaylar, sınava giren kadın adaylardan daha başarılı oldu" dedi.

"TYT’deki Türkçe alt testinde kadınlar daha başarılı olurken, Matematik ve Fen Bilimleri alt testinde ise erkeklerin daha başarılı olduğu görüldü" diyen Gündüz, sosyal alt testlerinde ise büyük bir fark oluşmadığını belirtti. Bahadır Recep Gündüz, gerçekleştirdikleri TYT denemesini geçen sene uygulanan YKS-2023 sonuçlarıyla karşılaştırdıklarında ise öğrencilerin Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri alt testinde YKS’ye giren adaylardan daha başarılı olduklarını, Türkçe alt testinde ise YKS’ye giren adayların ortalamalarının altında kaldığını kaydetti.

TÜRKÇE'DE YKS ORTALAMASININ ALTINDA KALINDI

‘’Öğrenciler Türkçe testinde YKS ortalamasının altında kalmıştır. Okuma ve yorum yapabilme becerisini geliştirmenin en temel yolu kısa vadede her gün paragraf sorusu çözmeyi alışkanlık haline getirmektir. TYT’de ortalama 30 paragraf sorusu çıkacağını düşündüğümüzde her öğrencinin her gün bu kadar soruyu çözmesi, hem yorum becerisini hem de zamanı yönetme kabiliyetini önemli ölçüde arttıracaktır.’’

PDR Uzmanı Bahadır Recep Gündüz "Gençlerle El Elele" projesi kapsamında üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerimizi deneme sınavlarına katılmaya davet etti.

Yerleşkelerinde yapacakları sınavlar için tüm Türkiye’den başvuruları kabul ettiklerini belirten Gündüz, "Proje kapsamında ilk denemede dereceye giren 10 öğrenciye akademik kariyer danışmanlığı verilmektedir. Öğrencilerin kendini daha iyi tanıması, meslek seçimini daha sağlıklı yapabilmesi adına çalışmalar rehberlik uzmanları tarafından yürütülmektedir. Online ya da yüz yüze olmak üzere öğrencilerle haftada en az bir defa görüşmeler gerçekleştirilerek haftalık ders çalışma programlarının takibi yapılmaktadır. Ayrıca adayların kaygılarını kontrol edebilmesi ve motivasyonlarını koruyabilmeleri adına destek sağlanmaktadır" diye konuştu.

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