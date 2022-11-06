Gençlere unutamayacakları deneyim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Güzel İşler Derneği işbirliğinde düzenlenen Tonoz Düşünce Atölyesi Eskişehir, ikinci gününde de gençlere unutamayacakları deneyimler yaşattı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Güzel İşler Derneği işbirliği ile 15-35 yaş grubu için şehrin kalbindeki 4 farklı mekanda düzenlenen ve 12 atölyeyi kapsayan Tonoz Düşünce Atölyesi Eskişehir, alanında uzman isimleri gençlerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Etkinliklerin ikinci gününde mimar Sevcan Karadağ ile “Heykellerin Kent Estetiğine ve Sosyal Çevreye Etkileri” başlıklı atölye Porsuk Konuk Evi bahçesinden başladı.

Açık havada gerçekleşen atölyede mimar Sevcan Karadağ, kent heykellerinin estetiğine olan katkısını anlatırken, toplumsal yaşam içerisinde sosyal çevreye olan etkisi, insanlarda ve toplumsal yaşamda verdiği duyguyu katılımcılarla paylaştı.

Köprübaşı Porsuk Konuk Evi bahçesinde başlayan atölye daha sonra kent merkezinde devam etti. Yürüyüşe geçen Karadağ ve katılımcı gençler, kentin en yoğun caddelerinde atölyeyi devam ettirdi. Yürüyüş esnasında vatandaşlar da yaşananları dikkatle izlerken, Eskişehir’i süsleyen heykellerin bulunduğu alanlarda da anlatımlar gerçekleştirildi. Ulus Anıtı önünde toplanan grup, buradaki muhteşem heykelin kent estetiğine sunduğu katkıyı ve insanlara vermeye çalıştığı duyguyu yerinde anlamaya çalıştılar.

Şehrin cadde ve sokaklarından devam eden atölye daha sonra Haller Gençlik Merkezi’nde Sevcan Karadağ’ın sunumuyla tamamlanırken, gençler atölye ile unutamayacakları bir deneyim yaşadıklarını ifade ettiler.

Günün ikinci etkinliğinde ise Yıldız Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi İspanyol mimar Jose Manuel Garcia Torres, “İber Yarımadasından Mimari Miras Üzerine Kolektif Yaratıcı Deneyimler” başlıklı bir atölye gerçekleştirdi. Torres, büyük bir dünya mimari mirasına sahip İber Yarımadası’nın binlerce yıllık yaşanmışlığı, din ve sosyal kültürü, mimari yapıların geleceğe bıraktığı izler ve mesajlar üzerine önemli bir sunum gerçekleştirdi.

Gençlerin büyük ilgisini çeken atölyeler sonrası konuşmacılar gençlerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler. Tonoz Düşünce Atölyesi Eskişehir ile gençler şehri yeniden tanırken sosyoloji, felsefe, sivil toplum, sosyal girişim, iletişim, mimarlık, kültür ve sanat başlıklarında sunumlar gerçekleştiriliyor.

Tonoz Düşünce Atölyesi Eskişehir Programı:

6 Kasım Pazar

Haller Gençlik Merkezi

Performatif Felsefe Atölyesi: “Değişen Ben Değişen Mekanlar Değişen Bir Aradalıklar”

11:00 - 12:30 Prof. Dr. Demet Kurtoğlu Taşdelen

Canlı Tarih Sahnesi

“Antik Çağda Kent ve Kültür”

13:30 - 14:30 Prof. Dr. Kaan H. Ökten

“Şehirlere Çocuk Gözüyle Bakmak”

16:00 - 17:30 Ali Ercan Özgür

Kapanış ve Sertifika Töreni

19:00 - 20:00 Ahşap Eserler Müzesi

20:00 - 21:00 Kokteyl