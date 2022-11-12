Gençlere sağlıklı beslenme önerileri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen, “Sağlıklı Ara Öğün Oluşturma” atölyesi ile gençlere sağlıklı beslenmenin yolları anlatıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi’nin gençlerin kişisel, eğitsel, kültürel ve sanatsal gelişimine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen “Sağlıklı Ara Öğün Oluşturma” atölyesi Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde görevli diyetisyen Şenol Yıldız tarafından gençlere sağlıklı beslenme başta olmak üzere, mevsim sebzelerinin faydaları, hazır yiyeceklerin zararları ve sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Atölyede ayrıca ara öğünlerin sağlık üzerindeki etkileri, mevsime uygun beslenmenin avantajları, gazlı içecekler, cips, bisküvi, gofret gibi paketli ticari ürünler yerine hazırlanabilecek ara öğünler ve ara öğün planlama kuralları konuşuldu. Atölye sonunda gençlerle birlikte örnek ara öğünler oluşturuldu.

Gençler düzenlenen atölyeden önemli bilgiler edindiklerini belirterek, Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.