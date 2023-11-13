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Gençlere ders öncesi “Günaydın Çorbası”

EĞİTİM 13.11.2023, 07:30
Gençlere ders öncesi “Günaydın Çorbası”

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için başlattığı “Günaydın Çorbası” geleneği ile gençlerin güne daha iyi başlamasını sağlıyor. Büyük bir çoğunluğu ekonomik krizden etkilenen öğrenciler sabahları ücretsiz çorba dağıtılmasının kendilerini çok mutlu memnun ettiğini dile getiriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi derinleşen ekonomik krizden etkilenen gençlerin yanında olmaya devam ediyor. 6 noktada üniversite öğrencileri için her gün sıcak yemek dağıtımı sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Öğrenci arkadaşlarımın sabah kahvaltılarını etmeden derse girmelerine gönlüm razı değil” diyerek başlattığı “Günaydın Çorbası” geleneği de devam ediyor. Bu sene ilk etapta Fahrettin Altay Aktarma Merkezi ve Ege Üniversitesi Metro İstasyonu’nda hizmete alınan Çorba Durakları’nda öğrenciler güne sıcak çorbayla başlıyor.  

“Bu sıcak çorbayı her sabah ikram etmek bizim için en büyük mutluluk”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Abdurrahman Aydemir, “Öğrenci arkadaşlarımızın soğuk havalarda güne sıcak bir çorbayla başlamaları için bu hizmeti veriyoruz. Arkadaşlarımız gece 03.00 civarı hazırlıklarına başlıyor. Her gün farklı bir lezzetle geliyoruz. Çorbalarımız evde anne eli değmiş gibi hazırlanıyor. Daha önce Tunç Başkan’ımızın da söylediği gibi devlet babaysa belediyeler annedir. Çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize bu sıcak çorbayı her sabah ikram etmek bizim için en büyük mutluluk” dedi. 

“Anne evinde gibiyiz”

Öğrenci Asude Koyuncu, “Çorbanın tadı çok güzeldi. Evde yapılmış gibiydi. Sabah sabah çok güzel gitti. İyi oldu, teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Emirhan Turhan ise “Ev yemeklerine bir özlemimiz var zaten. Memnunuz” ifadelerini kullandı.  Öğrenci Özlem Okyay da, “Sıcak çorba içip, güne güzel başlayıp okula gidebiliriz. İyi oldu. Geçen sene rastlamıştım ama bu sene düzenli olarak görüyorum. Anne evinde gibiyiz. Hasret vardı, iyi oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Karnımıza sıcak yemek giriyor” dedi.  Ekrem Canbay, “Çorbanın tadı gayet güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlere, öğrencilere destek sağlıyor. Bu yönden zaten çok iyi. Çorba ikramı da güzel olmuş” derken Fidelya Su ise, “Sabah sabah sıcak çorba ikramı gayet güzel. Kahvaltı yapmadan çıkmıştım, üstüne denk geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin yemek imkanlarını güzel buluyoruz” diye konuştu. 

“İzmir’de öğrenci olduğum için mutluyum” 

İzmir’de öğrenci olmanın ayrıcalık olduğunu ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirten Yusuf Mert, “Sabah çorba içmek güzel oluyor. Ezogelin çorbamızı içiyoruz mis gibi. Dışarıda bir çorba en az 50-60 lira. Burada ücretsiz olması gayet güzel bir avantaj” ifadelerini kullandı.  Neslihan Cüra da, “Çorba dağıtımının bu saatte olduğunu unutmuşuz, denk geldiğimize sevindik. İçimiz ısındı. Öğrenciler için büyük fayda sağlıyor. Ders çıkışları ve öncelerinde kuyruk oluyor. Çok rağbet görüyor” dedi.  Sevinç Demirölmez ise “Buradaki ilk senem. Çorbanın tadı çok güzel, üstelik ücretsiz. İzmir’de öğrenci olduğum için mutluyum. Güzel bir şehir. Okul güzel, hizmetler güzel” diye konuştu. 

Duraklar arttırılacak

Öğrencilerin ağırlıklı olarak kullandığı noktalarda hizmet verecek Çorba Durakları’nın sayısı arttırılacak.

Gündüz çorba, akşam sıcak yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversitelileri sabahları da akşamları da yalnız bırakmıyor. Öğrencilerin ağır ekonomik şartlarda mağdur olmaması için çorba duraklarının yanı sıra, kentin 6 noktasında akşam 17.00-19.00 saatleri arasında sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Ailelerinden uzakta üniversite öğrenimi gören gençler için İzmir adeta sıcak bir yuvaya dönüştürülmeye çalışılıyor.

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