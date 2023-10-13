Gençler geleceklerini iş dünyası ile şekillendirecek

Genç Başarı Eğitim Vakfı “İş Dünyası Gönüllüleri”ne mentorluk çağrısı yaptı. Öğrencilerle okullarda veya çevrim içi olarak bir araya gelerek onlarla deneyimlerini paylaşacak, öğrencilerin iş fikirleri geliştirmeleri ve kendi girişimlerini kurarak fikirlerini hayata geçirmelerinde mentorluk edecek.İSTANBUL (İGFA) - Genç Başarı Eğitim Vakfı, ilk, orta ve yükseköğretim düzeyindeki çocuklara ve gençlere girişimcilik, finansal okur-yazarlık, iş yönetimi ve iş gücüne etkin katılım becerilerinin kazanımı alanlarında “yaparak ve yaşayarak öğrenme” temelli programlar düzenleyerek, onları küreselleşen ekonomiye hazırlıyor.

Genç Başarı Eğitim Vakfı kuruluşundan bugüne çocuklar ve gençleri "Girişimci Zihin Yapısına" sahip bireyler olarak profesyonel hayata kazandırmak için, iş dünyası mensubu gönüllüler ile birlikte çalışıyor. Girişimci, üreten, fark yaratan çocuklar ve gençlerin yetiştirilmesi için iş dünyasından gönüllü bireyleri mentorluk için davet ediyor.

Mentorluk için gerekli kriterler ise; minimum 5 yıllık iş tecrübesi, gençlerin kurduğu şirketlerin ekipleri ile yüz yüze ya da çevrim içi olarak planlanacak ayda bir/bir buçuk saatlik toplantılar ile bir araya gelebilecek gönüllü iş insanı olmak, mentor eğitimine katılmak, Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından gönüllü mentorlara programa katılım öncesinde mentorluk eğitimi de sunulacak.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, iş dünyasından deneyimli isimlerin Z kuşağındaki gençlere mentorluk yapacağı GençBizz Programı ile “Kuruluşumuzdan bugüne kadar çocuk ve gençleri "Girişimci Zihin Yapısı'na" sahip bireyler olarak profesyonel hayata kazandırmak için gönüllü mentorlar ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Genç yetenekler konuşup, anlatırken, deneyimli liderler de gençleri dinleyerek onların hayat tarzlarını ve bakış açılarını keşfedecek" diyen Çelebi, "Mentorlarımızdan beklentimiz, Genç Başarı Mentor Eğitimine katılmaları, eşleştikleri şirket ile 2 haftada 1 kez 1’er saatlik online toplantılar ile bir araya gelerek iş yaşamına dair deneyim ve tecrübelerini gençler ile paylaşması ve onlara yönderlik yapmalarıdır.” dedi.

GençBizz Lise Girişimcilik Programı hakkında veriler de paylaşan Çelebi, “2022 -2023 eğitim öğretim dönemi içinde ülkemiz genelinde 60 ilde 1238 liseye ulaştık. Son 5 yıl içerisinde Genç Başarı Eğitim Vakfı olarak 190 binden fazla öğrenciye, 9 bin 200’den fazla öğretmene ulaştık. 3 bin 700’den fazla liseli girişim kuruldu ve 3 bin 500’den fazla iş dünyası gönüllüsü ile çalışıldı" diye konuştu.

Başvuru ve Kayıt İçin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRGMQutS4XAhCHtbUtSgWpsshwUwJdosQDyAI7d1ABgexf5w/viewform?usp=share_link

Genç Başarı Eğitim Vakfı: 1999 yılında kurulan Genç Başarı Eğitim Vakfı, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Genç Başarı Eğitim Vakfı, gençlerin girişimci zihin yapısına sahip olması ve iş yaşamına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, iş dünyası ile eğitim arasında köprü kurmaktadır. Vakıf, ilköğretimden üniversite son sınıfa kadar farklı yaş gruplarına yönelik, yaparak öğrenme temelli eğitim programları tasarlamakta ve uygulamaktadır. İş Dünyası, Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından geliştirilen ve uygulanan programlar içerisinde yer almakta, yapılandırılmış çalışmalar doğrultusunda öğrencilerle tecrübelerini, bilgilerini paylaşmakta ve öğrencilere mentorluk yapmaktadır.