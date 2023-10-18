Gençler ESO ve BEBKA ile altın bileziğe kavuşuyor

Eskişehir Sanayi Odası ve BEBKA İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında gerçekleştirdiği eğitimlere tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 yılları için belirlenen ‘Genç İstihdamı’ teması kapsamında projelerine devam eden Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle ESO tarafından düzenlenecek Mekatronik Uzmanlık Programı başladı.

Eskişehir sanayisinin en önemli ihtiyaçlarının başında nitelikli personel konusunun geldiğini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş,Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi, kısa adıyla ESO-Akademi Eskişehir sanayisinin nitelikli personel sıkıntısını çözmek için hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Amaçlarının Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak olduğunu ifade eden Kesikbaş, "Gençlerimizi meslek sahibi yapmak, iş ve aş imkânı yaratmak bizim en büyük gayemiz. Bunun için ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. İşsiz gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla mesleki eğitimlere derhal başladık. Kademeli olarak yıllık en az 2.000 kişiyi eğitmeyi planlıyoruz. Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek. Tamamen ücretsiz olacak Mekatronik Uzmanlık Programı eğitimi 20 gün, 120 saat sürecek. Bu eğitim sonucunda kursiyerler mesleki yetkinlikler kazanacak, istihdam edilerek hayatlarında yeni bir sayfa açacak” diye konuştu.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YARATACAĞIZ

BEBKA desteği, ESO ve FESTO TR iş birliğiyle Eskişehir sanayisinin mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım alanındaki nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek için düzenlenecek eğitim sonucunda başarılı kursiyerlerin FESTO TR onaylı sertifika almaya hak kazanacağını belirten BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, “Bölgede genç istihdamına yönelik olarak eğitim programlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BEBKA olarak ticaret sanayi odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlarla ve buralardaki firma temsilcileriyle ihtiyaç duyulan iş gücünün tespit edilmesi için çalışmalarımızı yürüttük. ESO ile yapacağımız Mekatronik Uzmanlık Programı sonrasında bölgeye nitelikli iş gücü kaynağı yaratırken gençlere de istihdam imkânı sağlamış olacağız” dedi.