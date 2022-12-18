Gençler deneyimlerini atölyede paylaştı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen, “Toplumsal Cinsiyet Temelli İhtiyaçlarımızı Konuşuyoruz” atölyesi gençlerden büyük ilgi gördü.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESOGÜ Meşelik Kampüsü KYK Öğrenci Yurdu karşısında Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak 39 numarada hizmet veren gençlerin buluşma noktası Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi’nin atölye ve söyleşileri devam ediyor. Gençlere sabah sıcak çorba ikramı, çamaşır yıkama gibi hizmetlerle destek olan merkez, düzenlediği birbirinden özel etkinliklerle gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Temelli İhtiyaçlarımızı Konuşuyoruz” atölyesi” gençlerin yoğun katılımıyla Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Atölye hakkında bilgi veren Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi yetkilileri, “Gençlere yönelik her alanda destek ve farkındalık çalışmalarımız devam ediyor. ‘Toplumsal Cinsiyet Temelli İhtiyaçlarımızı Konuşuyoruz’ atölyesinin amacı özellikle kadınların toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle yaşadıkları sorunları konuşmak ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmekti. Bu amaç doğrultusunda kadınların eğitim, sağlık, kent yaşamı, şiddet ve siyaset alanında yaşadıkları problemleri konuştuk. Atölye boyunca katılımcıların kıymetli deneyimleri, atölyenin çok daha verimli ilerlemesini sağladı. Çalışma sonunda katılımcılar özellikle bu paylaşımların kendileri için çok değerli olduğunu ve deneyim kazandıklarını aktardılar. Özellikle kadın kadının yurdudur sloganını vurgulayarak atölyeyi sonlandırdık.” dediler.

Düzenlenen atölyeler ile kendilerini geliştirme imkânı yakaladıklarını belirten gençler, Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.