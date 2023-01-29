Gençler bilgilerini yarıştıracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak ve gençlere yarışma kültürünü kazandırmak amacıyla “Başkent Dâhilerini Arıyor” sloganıyla bilgi yarışması düzenleyecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Yaşam Merkezleri (AYM) ve Gençlik Merkezlerine üye gençleri, “Aile Yaşam Merkezileri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması”nda bir araya getiriyor. Yarışma kapsamında 9, 10 ve 11. sınıfa giden öğrenciler; genel kültür, Türkçe, matematik, fen bilgisi, tarih ve coğrafya kategorilerinde bilgilerini yarıştıracaklar.

KAZANAN TAKIMA TABLET

4 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 13.00’te Kuşcağız AYM’de düzenlenecek olan bilgi yarışmasına katılan her öğrenciye katılım belgesi verilirken, yarışmayı kazanan takım üyeleri ise tabletle ödüllendirilecek.

Ankaralı gençlerin yarışacağı etkinliğe katılmak isteyen üyeler şu başvuru merkezleri ve telefon numaralarından detaylı bilgi alabilir:

-Kuşcağız AYM

Telefon: 0312 380 10 47-48

-Osmanlı AYM

Telefon: 0312 507 37 30

-Yahyalar AYM

Telefon: 0312 507 39 40-41

-Altındağ Gençlik Merkezi

Telefon: 0312 317 59 28