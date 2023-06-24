Genç girişimciler yatırım rekoru kırıyor

Sınav puanı yerine yeteneklerin burslandırıldığı ApplyBAU sistemine başvurular devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 2013 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve en yeni üniversite kabul ve burs modeli olan ApplyBAU ile öğrenciler sınava tabi tutulmadan, tamamen yetenekleriyle üniversiteye kabul ediliyor. Kabul ve burs alan öğrenciler, geliştireceği proje ya da girişimleri doğrultusunda destekleniyor.

Öğrencinin girişimlerinin ve hayallerinin ödüllendirildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ApplyBAU sistemi, sektöre senelerdir nitelikli girişimciler kazandırmaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen girişimlerinin kurucuları olan ApplyBAU öğrencileri, deneyimlerini aday öğrenciler için paylaştı.

TÜRKİYE’NİN ÖRNEK GİRİŞİMCİLERİ APPLYBAU’DAN ÇIKIYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde ApplyBAU tam burslu olarak akademik hayatına devam eden Wastespresso Kurucu Ortağı Cavid Bayramlı girişimlerinin hikâyesini şöyle anlattı: “Yaz aylarını çalışarak değerlendirmek için bir kafede barista olarak işe başladım. Kısa süre sonra çöpe giden kahve atıklarını fark ettim. Böylece Wastespresso'yu kurmaya karar verdim. İlk yatırımımız ile birlikte 2020 Eylül ayında şirketleştik. Aynı yıl Erciyas Holding’den 12.5 milyon TL değerlemeyle yatırım alarak başarılı bir yatırım turuna imza attık. Yakın zamanda etki yatırım fonu Founder One'dan 3 milyon dolar değerleme yatırımı aldık. Kahve atığının dünyaya verdiği zararı önleme konusunda öncü ve yenilikçi bir şirket olmayı hedefliyoruz. Kahve atığı üreten firmaların mikro atıklarını düzenli olarak yöneterek, sürdürülebilir teknolojik altyapımız ile kahve atıklarından biyo plastik üretiyoruz. Doğada çözünebilen tek ve çok kullanımlık ürünler ve bu ürünler için gerekli olan hammaddeyi kahve atıklarından elde ediyoruz. Aynı zamanda mikro atık yönetimi ve karbon salınımı hesaplama & raporlama hizmetleri de yürütüyoruz. Bu zamana kadar 500.000+ kg kahve atığını dönüştürerek, 308.985.000 kgCO2e karbon emisyonunun önüne geçmeyi başardık.”

“GİRİŞİMCİLİĞİ BİR KARİYER YOLU OLARAK SEÇTİYSENİZ APPLYBAU BUNUN ANAHTARI”

Girişimci öğrencilerin mutlaka ApplyBAU’ya başvurmasını söyleyen Bayramlı, aday öğrencilere şunları önerdi: “Eğer kendi yolunuzu çizmek ve girişimciliği bir kariyer yolu olarak görmek istiyorsanız Bahçeşehir Üniversitesi sunduğu olanaklardan birisi olan ApplyBAU bunun anahtarı. Bahçeşehir Üniversitesi benim girişimciliğe sarılmamı ve kırılma noktamı yaratan yerdir. BAU olmasa Wastespresso kurulmuş olmazdı. Bundan sonraki en büyük iki hedefimizden biri yurt dışında Wastespresso’yu görmek diğeri ise Wastespresso’nun tüketiciye daha çok ulaşabileceği fiziksel mağazalarımızı açmak. Yeni yatırım turumuz ile birlikte bunları hayata geçirmek için daha çok hızlanacağız.”