Geleceğin pasta ustaları kurslarını tamamladı

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde 124 saatlik ve 214 saatlik yaş pasta yapımı ve sunumu kursunu 26 kursiyer başarı ile tamamladı. Kursun son gününde Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş kursiyerler ile bir araya geldi. Kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik eden Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş kursların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.MANİSA (İGFA) - Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi geleceğin pasta ustalarını yetiştirmeye başladı. İlk kursu tamamlayan 26 kursiyer simit ve pasta başta olmak üzere daha birçok lezzetli tatlının yapımını öğrendiler.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş "Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi farklı alan ve branşlarda kursiyerleri meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Bugünde yeni açılan atölyemiz de açılan 214 saatlik yaş pasta yapımı ve sunumu kursunu başarı ile tamamlayan 26 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz ustalık için diğer belgelerini de alıp meslek sahibi olacaklar. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde kurslarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ise "Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında dört tane yeni atölye ile eğitim öğretime başladık. Bu atölyelerden bir tanesi de aşçılık atölyesi. Bu atölyede aşçı çırağı, aşçı yardımcısı, pastacı çırağı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün 214 saatlik yaş pasta yapımı ve sunumu kursumuzun bitişi gerçekleşti. Arkadaşlarımız yeterli kurs saatini tamamladıktan sonra ustalık belgesini alarak iş hayatına atılmalarını hedefliyoruz. Aşçılık atölyesinde bulunan kurslarına talep çok fazla. Herkesin bu atölyelerden faydalanmasını istiyoruz. Kursun sonunda kursiyerlerimiz belgelerini alıp iş hayatına atılmalarını istiyoruz"şeklinde konuştu.

Pastacılık Öğretmeni Vildan Hoşer "Bizim yaklaşık altı aydır kurslarımız devam ediyoruz. 124 saatlik pasta yapımı kursumuzu tamamladık. Ardından 214 saatlik yaş pasta yapımı ve sunumu kursunu kursiyerlerimize verdik. Bugün kursumuzun son günü.26 kursiyerimiz başarılı bir şekilde kursumuzu tamamladı. Kursiyerlerimizi ileriye yönelik hazırlamaya çalıştık. Kurslarımızın devamı gelecek. Kursiyerlerimiz birer usta öğretici olma yolunda ilerlediler. Kursiyerlerimiz ilerde usta öğreticilik sınavına girecekler belgelerini alacaklar. Kursiyerlerimiz kurslarımıza ilgisi yoğundu. Başarılı bir kurs geçirdik" dedi.

Kursiyerlerden Müşerref Çalışkan ise kursun açılmasını dört yıl beklediğini ve dört yıl sonra kursun açıldığını söyledi. Ayrıca kursu başarılı bir biçimde tamamladığı için mutlu olduğunu ifade etti.