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Geleceğin pasta ustaları kurslarını tamamladı

EĞİTİM 08.02.2024, 13:48
Geleceğin pasta ustaları kurslarını tamamladı

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde 124 saatlik ve 214 saatlik yaş pasta yapımı ve sunumu  kursunu  26 kursiyer başarı ile tamamladı. Kursun son gününde Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş kursiyerler ile bir araya geldi. Kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik eden  Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş kursların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.MANİSA (İGFA) - Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi geleceğin pasta ustalarını yetiştirmeye başladı. İlk kursu tamamlayan 26 kursiyer  simit ve pasta başta olmak üzere daha birçok lezzetli tatlının  yapımını öğrendiler.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş "Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi farklı alan ve branşlarda kursiyerleri   meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Bugünde yeni açılan atölyemiz de açılan 214 saatlik yaş pasta yapımı ve sunumu  kursunu başarı ile tamamlayan  26 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz ustalık için  diğer belgelerini  de alıp meslek sahibi olacaklar. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde kurslarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ise "Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında dört tane yeni atölye ile eğitim öğretime başladık. Bu atölyelerden bir tanesi de aşçılık atölyesi. Bu atölyede aşçı çırağı, aşçı yardımcısı, pastacı çırağı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün 214 saatlik yaş pasta yapımı ve sunumu   kursumuzun bitişi gerçekleşti. Arkadaşlarımız yeterli kurs saatini tamamladıktan sonra ustalık belgesini alarak iş hayatına atılmalarını hedefliyoruz. Aşçılık atölyesinde bulunan kurslarına talep çok fazla. Herkesin bu atölyelerden faydalanmasını istiyoruz. Kursun  sonunda  kursiyerlerimiz  belgelerini alıp iş hayatına atılmalarını istiyoruz"şeklinde konuştu.

 Pastacılık Öğretmeni Vildan Hoşer "Bizim  yaklaşık altı aydır kurslarımız devam ediyoruz.  124 saatlik pasta yapımı  kursumuzu tamamladık. Ardından 214 saatlik yaş pasta yapımı ve sunumu  kursunu  kursiyerlerimize verdik. Bugün kursumuzun son günü.26 kursiyerimiz başarılı bir şekilde kursumuzu tamamladı. Kursiyerlerimizi ileriye yönelik hazırlamaya çalıştık. Kurslarımızın devamı gelecek. Kursiyerlerimiz birer usta öğretici olma yolunda ilerlediler. Kursiyerlerimiz ilerde usta öğreticilik sınavına girecekler belgelerini alacaklar. Kursiyerlerimiz kurslarımıza ilgisi yoğundu. Başarılı bir kurs geçirdik"  dedi.

Kursiyerlerden Müşerref Çalışkan ise  kursun açılmasını dört yıl beklediğini ve dört yıl sonra kursun açıldığını söyledi. Ayrıca kursu başarılı bir biçimde tamamladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

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