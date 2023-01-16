Geleceğin mesleğini öğreniyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde, çocuklara yönelik verilen ‘Robotik Kodlama’ eğitimi ile geleceğin dili ve mesleği öğretiliyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde, çocuklar ‘Robotik Kodlama’ eğitimi ile geleceğin dili ve mesleğini öğreniyor. Eğitim sayesinde motor becerileri başta olmak üzere, analitik düşünme ve yaratıcılık kazanan çocuklar, geleceğin meslekleri için de çekirdekten yetişiyor.

Aşkın: “Erken yaşta çocuklara robotların mantığını aşılamayı hedefledik”

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın eğitimin içeriğinden bahsederek, “Öğrencilerimiz robot tasarlamayı öğreniyorlar. Mekanik parçaları birleştirerek bir yapı inşa edip, bunu hareket ettirmeyi öğrenecekler. Günlük hayatta robotların önemini artık hepimiz görüyoruz ve bu hayatımızın gerçeği haline dönüştü. Biz de erken yaşta, çocuklara robotların mantığını aşılamayı hedefledik. Bu açıdan gerekli olan sensörleri ve elektronik parçaları kullanarak, öğrencilerimize prototip robotlar geliştiriyoruz” dedi. Eğitimin üç ay sürdüğünü söyleyen Aşkın, “Gelen her başvuruyu değerlendirerek, çocuklara hizmet sağlıyoruz. Üç aylık eğitimden sonra uygulamalı ve teorik sınav uygulayarak, çocukları becerilerine göre gruplandırıyoruz ve bu gruplandırma sonucunda da robotik turnuvalara hazırlık sağlayacak öğrenci gruplarını belirliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burayı bir hayal okulu olarak düşünebiliriz”

Atölyeyi kurarken ilk hedeflerinin çocuklara hayal etmeyi öğretmek olduğunu belirten Aşkın, “Erken yaştaki, özellikle ilkokul çağındaki çocukların hayal gücü çok yüksek. Onların hayal gücünü kullanarak, burada yeni yeni ürünler ortaya çıkartıyoruz ve onlar hayal ediyor biz tasarlıyoruz, onlarla birlikte üretiyoruz. O yüzden burayı, aslında bir hayal okulu olarak düşünebiliriz” diye konuştu.

Çocukların eğitimi çok sevdiğini ve atölyeye gelmek için yarış halinde olduklarını da vurgulayan Aşkın, “Buranın daha da büyümesini istiyorlar. Burada hayal ettikleri şeyleri, sürekli bizlerle paylaşıyorlar. Biz de bunu, ilgili kişilere aktarıyoruz. Onlar hayal etmeyi seviyorlar, burada malzemelerle çalışmayı çok seviyorlar. Çünkü teorik eğitimin yanı sıra, uygulamalı eğitimle beraber çocuklar burada çalışmak için sürekli istek halindeler” dedi.

Çocuklar eğlenerek öğreniyor

Çocuklardan Beria Celep, atölyede çok eğlendiğini söyleyerek, “Burada robot yapıyoruz, bilgisayardan bir şeyler öğreniyoruz. Başladığından beri geliyorum. Değişik oyunlar oynuyoruz. Çok eğlenceli, eğleniyoruz burada. İleride buradan ilerlemek istiyorum” dedi.

Eğitime ilk kez katılan Ömer Tanrıverdi ise, “Burada robotlar yapıyoruz, eğlenceli şeyler yapmayı öğreniyoruz. Birleştiriyoruz bunları, robotlar ve arabalar oluyor. Buraya gelmek istiyorum, burası çok eğlenceli” derken, burada arkadaşlık da kurduğunu söyleyen Eylül Turgut, “Burada robot yapıyoruz, tasarımlar yapıyoruz. Arkadaşlarımla da aram iyi, anlaşıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Robot tasarlamak çok güzel” diye konuştu.

“Çocuğumun dikkati, odaklanması, bakış açısı değişti”

Çocuğu eğitime katılan Ferda Celep isimli vatandaş da, yaklaşık bir yıldır eğitime geldiklerini ve bu süre zarfında çocuğunun dikkati, odaklanması ve çevreye bakış açısının çok değiştiğini belirtti. Eğitimin faydalı olduğunu söyleyen Celep, “Buraya bir arkadaşımız geliyordu, onun tavsiyesiyle geldik. Sonrasında bırakamadık. Hocalarımız çocuklarımızla çok ilgileniyorlar, çok sevecen yaklaşıyorlar. Zaten onların yaklaşımı bu kadar iyi olmasaydı, çocuklar buraya devam etmezlerdi. Çocuklara ve eğitime verdiği destekten dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman hem kadınların, hem de çocukların yanında bir Başkan olmasından dolayı, sonuna kadar destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.