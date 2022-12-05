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Geleceğin çiftçileri iş başında

EĞİTİM 05.12.2022, 08:25
Geleceğin çiftçileri iş başında

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin talebi üzerine bahçeye kurduğu sera, tarımsal üretim alanına dönüştü. Teneffüslerini 80 metrekarelik serada geçiren öğrenciler, hem eğleniyor hem de kışlık sebze yetiştiriyor.SAMSUN (İGFA) - Toprak analizi, çiftçilere ücretsiz danışmanlık, tohum, fidan ve seradan organik tarımın geliştirilmesine ve makine desteğine kadar üreticilere önemli katkılar sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, ulaşım, turizm ve spor gibi birçok alanın yanı sına eğitim alanında da yatırımlarını sürdürüyor.

OKUL BAHÇESİNDE SERA KURULDU

Özel eğitim öğrencilerinin eğitim kalitesinin yükseltilmesi, çocuk ve gençlerin tarıma yönlendirilerek ilgilerinin artırılması amacıyla her türlü hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, toprağa dokunarak yetişmeleri amacıyla okul bahçelerinde sera kurmaya devam ediyor. Daha önce Baruthane Ortaokulu ve Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu’na kazandırılan sera, bu kez de Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda kuruldu.

SEBZE YETİŞTİRİYORLAR

80 metrekare üretim alanına sahip serada toprakla haşır neşir olmanın keyfini yaşayan 90 öğrenci, teneffüslerini serada geçiriyor. Seraya büyük ilgi gösteren öğrenciler, ellerindeki çaparlarla hem toprağı havalandırıyor hem de ürün ekiyor. Marul, tere, roka, maydanoz, yeşil soğan, turp, sarımsak, bezelye, lahana, patates, şeker pancarı, pazı ve ıspanak tohum ve fidelerini öğretmenleri eşliğinde özenle toprakla buluşturan öğrenciler, merakla hasat zamanını bekliyor. Okul bünyesinde kurulan eğitim mutfağında ise uzman öğretmenlerinden yemek yapmayı öğrenen özel eğitim öğrencileri, hasat edecekleri sebzeleri yemek yapımında kullanacaklarını belirtiyor.

ENERJİLERİNİ ATIYORLAR

Seranın öğrencileri için çok güzel bir rehabilitasyon etkinliği olduğunu ifade eden okulun tarım dersi öğretmeni Ziraat Mühendisi Alperen Özmen, “Burada öğrencilerimize tarımsal üretimi öğretiyoruz. Aynı zamanda eğlendirerek, kış mevsimi sebzelerini tanıtıyoruz. İlk kez tırmıkla, el çapasıyla tanıştılar. Tohumları ekip, fideleri diktiler. Seraya çok alıştılar. Teneffüslerde dahi gelip toprakla zaman geçiriyor, sebzelerini yetiştiriyorlar. Ayrıca burada enerjilerini atıyorlar. Öğrencilerimize bu imkanı veren Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu. 

BAŞKAN DEMİR’E TEŞEKKÜR

Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit ise, “Öğrencilerimizin toprakla buluşması ve tarımsal çalışma yapabilmesi için büyükşehir belediye başkanımızdan sera talep etmiştik. Kendisi de özel eğitim öğrencilerine duyduğu yakınlıktan her zaman bizim yanımızda olup, okul bahçemize güzel bir sera kurdurdu. 3 haftadır serada öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte çalışarak sebze yetiştiriyor. Hatta üretim, seranın dışına taşıp bahçe duvarlarının yanındaki alana da taştı. Çocuklarımız farklı bir çalışma yaptıkları için çok mutlu oldular. Öğretmenlerimiz açısından da anlamlı bir etkinlik oldu. Başkanımıza tüm veli ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyor, hasat etkinliğimize de davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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