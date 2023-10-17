Geleceğin BTÜ’lü Mühendisleri profesyonellerle buluştu

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) Geleceğin Mühendisleri Zirvesi (Future Engineer Summit) bugün başladı. BTÜ Kadın Mühendisler Topluluğu, Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) ve Discover The Talent tarafından gerçekleştirilen etkinlik iki gün sürecek.BURSA (İGFA) - Geleceğin mühendisleri BTÜ'lü öğrencilerin; sektörden güncel çalışmaları takip etmesi, alanında uzman isimlerle bir araya gelmesi ve çeşitli kariyer fırsatları yakalaması amacıyla düzenlenen 'FutureEngineerSummit' Bursa'da ilk kez yapılıyor olma özelliği de taşıyor.

Mimar Sinan Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “İki gün sürecek etkinlikte şehrimizin ve ülkemizin öncü sanayi kuruluşlarının temsilcileri bizlerle olacak. İş dünyasının üst düzey temsilcileri mühendislik kavramı ve gereklilikleri üzerine tecrübelerini paylaşırken öğrenci-firma buluşmaları kariyer planlaması için öğrencilerimize de ışık tutacak” dedi. İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ile BTÜ’lü öğrencilerin iş tecrübesi ile mezun olduğunu kaydeden Çağlar, “Bu program ile öğrencilerimiz iş hayatına bir adım önde başlıyor. Özellikle öğrenci topluluklarımız kanalıyla gerçekleştirilen, iş dünyasını öğrencilerimizle buluşturan bu ve benzeri etkinlikleri çok değerli buluyoruz” diye konuştu.

İLK KEZ BTÜ’DE

BUMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk ise bu etkinliğin ilk kez Bursa Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Öztürk, “Bu etkinlikte konusunda uzman değerli profesyonellerle beraber olacağız. İnovasyonu, teknolojiyi ve sürdürebilirliği konuşacağız. Bu tür etkinliklerle siz öğrencilerin gelecekte yönünüzü bulmanız ve farkındalık yaratmanız için destek olmak istiyoruz. Burada hem eğitici hem öğretici iki gün geçiriyor olacağız” ifadelerini kullandı. BTÜ SWE Öğrenci Komitesi Başkanı Elif Doylan da etkinliğin, geleceğin mühendisleri için çok önemli olduğunu, katılımcılara ciddi katkılar sağlayacağını dile getirdi.