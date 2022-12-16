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Geleceğin bilim adamları Keşif'ten çıkacak

EĞİTİM 16.12.2022, 06:58
Geleceğin bilim adamları Keşif'ten çıkacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımıyla şehre kazandırılan Keşif Kampüsü ve Bilim Samsun, geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek öğrencileri bekliyor.SAMSUN (İGFA) - TEKNOFEST Karadeniz 2022 sonrasında teknolojiye ilgi duyan çok sayıda öğrenci, söz konusu atölyelerde ücretsiz uygulamalı eğitim alabilmek için e-sınavda ter döküyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın düzenlediği sınava katılan 4 bin 173 öğrenci, derece yapabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Başkan Mustafa Demir, yapılan eğitim yatırımlarının, çocukların ve gençlerin daha iyi yetişmeleri için özel eğitim alacakları çok güzel fiziki mekanlar olduğunu söyledi.

Samsun merkez ve ilçelerinde uygulamalı teknoloji eğitimlerine hazır hale getirilen keşif kampüsleri, bilim merkezleri ve deneyap atölyeleri, Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturacak. Deneyap atölyelerinde teknoloji üretecek 4, 5. 8. 9. ve lise hazırlık öğrencilerine girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazandırılacak.

E-SINAV’A 4 BİN 173 ÖĞRENCİ KATILDI

Geleceğin bilim insanı, araştırmacısı ve girişimcisi olmayı hedefleyen adayların belirlenmesi amacıyla yapılan öğrenci seçme sınavının ilk aşaması, 12 Aralık’ta başladı. Bilim Samsun, Keşif Kampüsü, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve İlkadım Gençlik Merkezi Deneyap atölyesinde yapılan e-sınava 4 bin 173 öğrenci katıldı. Öğrencilere Matematik, Fen Bilimleri, Algoritma ve Genel Kültür derslerinde toplam 40 soru soruldu. Sınavların 23 Aralık’ta sona ereceği, sonuçların ise Ocak 2023’te T3 Kurumsal Yönetim Sistemi’nin www.t3kys.com internet sitesinde açıklanacağı belirtildi.  

UYGULAMA SINAVI YAPILACAK

E-sınavda yüksek puan alıp derece yapan öğrenciler, daha sonra da jüri üyelerinin yer aldığı uygulama sınavına girecek. Burada kendilerine açıklanacak tema doğrultusunda öğrencilere kitler verilerek özgün fikirlerini ortaya çıkarmaları, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapmaları beklenecek. Ayrıca fikir, çizim ve proje üretme kabiliyetine bakılacak. Süre tamamlandığında öğrenciler, geliştirdikleri projeyi jüri üyelerine sunacak. Jüri ise projelerini değerlendirirken problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini fark ve ifade edebilme gibi becerilerini de dikkate alacak. Süreç odaklı değerlendirme sonucunda başarılı olanlar, deneyap atölyelerine kabul edilecek.

36 AY EĞİTİM ALACAKLAR

Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi 11 farklı temada 36 ay boyunca öğrenciler, deneyap atölyelerinde ücretsiz uygulamalı teknoloji eğitimi alacak. Mezuniyet sonunda sahip olacakları diplomayla öğrenciler, hem burs programlarından yararlanabilecek hem de atölyelerde eğitmen olabilecek. Ayrıca proje yapmak isteyenler, eğitmen mentol desteği de alabilecek.

SAMSUN’U GELECEĞE TAŞIYACAKLAR

Samsun’u bilim ve teknolojide geleceğe taşıyacak nesillerin en iyi şekilde yetişmelerini arzuladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizin ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST Karadeniz 2022 ile Samsun, daha önce ifade ettiğimiz gibi yepyeni bir ufka yelken açtı. Artık çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini bilim ve teknolojiyi kullanarak ürettikleri fikir ve projeler süslüyor. Gözlerine baktıkça mutluluklarını, heyecanlarını ve kendilerinden emin oluşlarını görebiliyoruz. Onların en iyi, başarılı, kaliteli, artan bilgi birikimleri ve uygulama becerileri kazanmaları için tüm eğitim alt yapısını hazırladık. Ülkemizi bizden daha iyi ve ileri seviyeye getireceklerine inanıyorum” dedi.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETECEKLER

Hizmete açtıkları kampüs ve atölyelerin ayrı donanım ve özelliklere sahip olduğunun altını çizen Başkan Demir, “Bu eğitim yatırımlarımız, yavrularımızın daha iyi yetişmeleri için özel eğitim alacakları çok güzel fiziki mekanlar oldu. Türkiye’de artık insansız hava araçlarını, helikopterleri, yerli üretimleri ve yazılımları konuşuyoruz. Milli kalkınma hamlesine dahil olmaları için buralarda buluşup bilim ve teknoloji üretecek. İnşallah takım çalışmaları, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programlarıyla daha üretken hale gelecekler. Ülkemize, şehrimize, milletimize, gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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