Gebze Resim Bölümü yeteneklileri seçecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Gebze Resim Bölümü Yetenek Sınavı'nın sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın geçtiğimiz yıl Gebze’de açtığı Güzel Sanatlar Resim Bölümü, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavlarını gerçekleştirildi. Yetenek sınavına 17-50 yaş arasındaki vatandaşlar katıldı.

NELER SORULDU?

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Gebze Güzel Sanatlar Resim Bölümü’nün yetenek sınavı Gebze Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Sınavda adaylara cansız objeler verilerek bunlardan oluşan bir kompozisyonun kara kalem ile çizimi istendi. Sınavda; natürmort bir kompozisyonda yerleştirme, oran-orantı, kompozisyon bilgisi, ışık ve gölge ile detaylandırmalara bakıldı.

Öte yandan Gebze Güzel Sanatlar Resim Bölümü Yetenek Sınavlarının sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Sınavda başarılı olanlara mesaj gönderilerek kayıt işlemleri için bilgi verilecek.