Gaziantep Büyükşehir'den biner liralık eğitim desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, il genelindeki 12’nci sınıf öğrencilerine 1000 lira eğitim desteği verilmesi kabul edildi.GAZİANTEP (İGFA) -Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 Yılı Ekim Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Karkamış’ta toplandı.



Eğitim desteği için başvurular, ‘Kadın Dostu Kent Gaziantep’ mobil uygulamasından yapılacak. Sistemde başvurular açıldıktan sonra değerlendirilip annelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlayacak. ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİNİN SEMERKANT BELEDİYESİ İLE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULACAK

Mecliste ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Özbekistan Cumhuriyeti’nde bulunan Semerkant Belediyesi arasında ortak projeleri geliştirmek ve yürütmek için “Kardeş Şehir” ilişkisinin kurulmasının ve resmi protokolün imzalanması için belediye bünyesinde tüm girişimlerin yapılması yetkilendirme kararı meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.