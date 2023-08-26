Gaziantep Belediyesi'nden depremzedelere kırtasiye desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere öğrencilerin tüm çanta, kırtasiye ve okul kıyafetini karşılayacak.GAZİANTEP (İGFA) - GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmada Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen İslahiye ve Nurdağı’ndaki tüm okullardaki öğrencilere ihtiyaçları olan çanta ve kıyafetleriyle birlikte A5 kareli defter, A5 çizgili defter, A4 kareli defter, ilkokul ve ortaokul resim defteri, ilkokul güzel yazı defteri, 12’li siyah kurşun kalem, 6’lı kırmızı kalem, versatil kalem, keçe uçlu kalem, kalem tıraş, kalem ucu, 12’li sulu boya, 12’li büyük boy pastel boya, 12’li uzun boy kuru boya kalemi, silgi, sözlük, İngilizce sözlük, çıtçıtlı dosya, cetvel seti, katı yapıştırıcı ve makas hediye edilecek.

GAZİANTEP GENELİNDE TÜM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE BU SENEDE KIRTASİYE MALZEMESİ BÜYÜKŞEHİR’DEN

Gaziantep il genelinde ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin bu dönemde de çanta ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılayacak. Çantalarda birinci sınıf öğrencisi için gerekli olan tüm malzemeler yer alacak. İl genelindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrenciyle Nurdağı ve İslahiye’deki tüm öğrencilere Büyükşehir Belediyesi’nin okul hediyeleri 11 Eylül’de 100 bin öğrencinin masasında hazır bulunacak.