Gaytancıoğlu: Çocuklarınızı tarikatlara emanet etmeyin!

Geçmiş dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Milli Eğitim Bakanı'nın tarikatlara, cemaatlere 'sivil toplum kuruluşu' dediğini belirterek eğitimle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne geçmiş dönem milletvekili Okan Gaytancıoğlu yazılı yaptığı açıklamasında, "Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz” diyerek, eğitimi dinselleştirme konusunda artık amaçlarını saklama gereği bile duymadıklarının gösterildiğini ifade ederek, "Daha birkaç yıl önce aynı bu kararlılıkla FETÖ’yü savunuyor, çocukların o ellerde ne kadar iyi yetiştiklerini anlatıyorlardı. Kendi siyasi çizgilerine uygun, kontrol edip yönlendirebilecekleri, sorgulamayan nesiller yetiştirebilmek için çocuklarımızın hayatlarıyla oynuyorlar" dedi.

"Kendi çocukları gider Avrupa'da eğitim görür, vatandaşın çocukları istismarcı tarikatlara emanet ederler" diyen Gaytancıoğlu, açıklamasında, "Çocuklarınızı tarikatlara emanet etmeyin. 975 bin öğretmen varken neden tarikat ve cemaatlere ihtiyaç duyuluyor? Andımızı neden kaldırdınız? Türküm Doğruyum Çalışkanım demenin yurdunu ve milletini sevmenin andımızın sözlerinin nesi rahatsız etti sizi?" ifadelerini kullandı.