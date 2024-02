Gastronomi öğrencileri Tire Süt Kooperatifinde

Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi Bölümü son sınıf öğrencileri, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak önderliğinde, gastronomi alanındaki eğitimlerine pratik bir boyut kazandırmak için Tire Süt Kooperatifi'ne öğretici bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaret, öğrencilerin süt ürünleri ve et ürünlerinin üretiminin yanı sıra yerel tarım ve gıda kültürü hakkında derinlemesine bilgi edinmelerine olanak tanıdı. Öğrenciler, Tire'nin verimli topraklarında yetişen çeşitli yeşillikleri ve doğal ürünleri yerinde görme fırsatı buldular.İZMİR (İGFA) - Gezi kapsamında, öğrenciler ilk olarak Tire Süt Kooperatifi'nin üretim tesislerini ziyaret ettiler. Bu tesiste, süt ve süt ürünlerinin nasıl işlendiğine, kaliteli et ve et ürünleri üretimini ve bu kalite standartlarının nasıl korunduğuna tanık oldular. Daha sonra, öğrenciler Türkiye'nin en büyük semt pazarlarından biri olan ve yerel ürünlerin çeşitliliğiyle ünlü Tire'nin Salı Pazarı'nı gezdiler. Pazar gezisi, geleceğin şeflerine yerel malzemelerle çalışmanın önemini ve bu ürünlerin gastronomiye nasıl entegre edilebileceğini gösterdi.

Ziyaretin son ayağında, öğrenciler Tire Süt Kooperatifi'nin idari binasında Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk ile bir araya geldiler. Öztürk, kooperatifin çalışmaları, hedefleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler verdi. Ayrıca, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak onların sektör hakkındaki meraklarını giderdi.

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, öğrencilerin nazik ziyaretleri ve gösterdikleri ilgi için teşekkürlerini sundu ve gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.