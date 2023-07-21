GASMEK, YKS başarılarıyla göz doldurdu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Gazi şehrin gururu oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Eğitim Şehri Gaziantep hedefi için çalışan GASMEK, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılan YKS’de öğrencileri ile büyük başarı yakaladı.
Türkiye genelinde 3 milyon 527 bin 443 kişinin katıldığı sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla, 1 öğrenci ilk 50’ye girerken ilk 500’de 3, ilk binde 6, ilk 5 binde 37, ilk 10 binde 74, ilk 30 binde ise 194, ilk 50 binde 293, ilk 100 binde 504 GASMEK öğrencisi yer aldı.
GASMEK, sonuçların açıklanmasının ardından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite ve bölüm tercih süresinde de uzman eğitim kadrosuyla öğrencilere destek sağlayacak.
Bu yıl GASMEK, Gaziantep merkezde 4, ilçelerde 6 olmak üzere toplam 10 kurs merkezinde bulunan 91 derslikte, 191 öğretmen ile sınava hazırlanan 7 bin 253 öğrencinin yararlanmasını sağladı. 7 Ocak 2015’den bu yana faaliyetini sürdüren GASMEK lise ve üniversite sınavlarına yönelik etüt programları kapsamında 66 bin 396 öğrenciye eğitim verdi.
|Takımlar
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|P
|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|15. Konyaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|Takımlar
|O
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
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|4. Bodrumspor
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|5. Boluspor
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|6. Çorum Belediyespor
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|7. Erzurumspor
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|8. Eyüpspor
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|9. Gençlerbirliği
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|10. Giresunspor
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|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Pendikspor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolves
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|9. Girona
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|10. Granada
|0
|0
|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
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|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|0
|19. Valencia
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|20. Villarreal
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