GASMEK, YKS başarılarıyla göz doldurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Gazi şehrin gururu oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Eğitim Şehri Gaziantep hedefi için çalışan GASMEK, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılan YKS’de öğrencileri ile büyük başarı yakaladı.

Türkiye genelinde 3 milyon 527 bin 443 kişinin katıldığı sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla, 1 öğrenci ilk 50’ye girerken ilk 500’de 3, ilk binde 6, ilk 5 binde 37, ilk 10 binde 74, ilk 30 binde ise 194, ilk 50 binde 293, ilk 100 binde 504 GASMEK öğrencisi yer aldı.

GASMEK, sonuçların açıklanmasının ardından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite ve bölüm tercih süresinde de uzman eğitim kadrosuyla öğrencilere destek sağlayacak.

Bu yıl GASMEK, Gaziantep merkezde 4, ilçelerde 6 olmak üzere toplam 10 kurs merkezinde bulunan 91 derslikte, 191 öğretmen ile sınava hazırlanan 7 bin 253 öğrencinin yararlanmasını sağladı. 7 Ocak 2015’den bu yana faaliyetini sürdüren GASMEK lise ve üniversite sınavlarına yönelik etüt programları kapsamında 66 bin 396 öğrenciye eğitim verdi.