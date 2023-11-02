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GASMEK kursları başarılar getirdi

EĞİTİM 02.11.2023, 15:15
GASMEK kursları başarılar getirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarına katılan öğrenciler yetenek sınavını geçerek üniversitesinin ilgili bölümlerine yerleşti.GAZİANTEP (İGFA) - GASMEK tarafından açılan Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları 14 yaş ve üzeri öğrencileri yetenek sınavına hazırlıyor. Her yıl birçok öğrencinin istediği bölümde okuması için önemli destekleri olan kurs, grafik tasarım, heykel, resim öğretmenliği ve halı tasarımı bölümü gibi güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesine öğrenci yetiştirmeyi hedefliyor.

Bu yıl yapılan yetenek sınavında 4’üncülük kazanan Mert Bağcı Başkan Fatma Şahin’e de teşekkür ettiği konuşmasında GASMEK kurslarının başarısında büyük katkısı olduğunu belirterek, “GASMEK kurslarındaki hocalarımız çok ilgiliydi. Bize çok destek oldular. 6 ay boyunca bu kursa katıldım burada desen çalışması ve natürmort çizimleri yaptık. Kurs sonunda yapılan yetenek sınavında 4’üncü olarak Gaziantep Üniversitesi Halı Tasarım Bölümüne yerleştim. Bu kursun başarımıza çok büyük katkısı oldu” dedi.

Görsel Sanatlar Resim Öğretmeni Neslihan Arıcı güzel sanatlara hazırlık kursları ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki farklı grubumuz var. Gruplarımızda 15’er öğrencimiz bulunuyor. Bu tur kursumuza katılan 22 öğrencimiz ise yetenek sınavında başarılı olarak üniversitenin ilgili bölümlerine yerleşti. Bu süreçte sınava yönelik olarak gerek imgesel gerek canlı model gerekse natürmort çizimler yaptık. Sınav süresine göre ayarladık kendimizi ve ona göre hazırlandık. Kazanan ve başarılı olan öğrencilerimizin sayısı fazla bu durum bizi mutlu ediyor. Umarım bu başarı her yıl katlanarak devam eder. Dereceye giren öğrencilerimiz de oldu bu da bizim için ayrı bir onur.  Temennimiz öğrenci sayımızın daha da artması daha çok öğrenciye ulaşmak ve devam etmek.”

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazanan Rümeysa Nur Küçükoğlu GASMEK kurslarında iki dönem eğitim gördüğünü belirterek kursta yaptığı çizim çalışmalarının sınavda çok yararı olduğunu söyledi:

Katıldığı kursta gerçek sınav ortamı gibi çalıştıklarını dile getiren Yağmur Karahan sınavdaki başarısında GASMEK kurslarının çok etkisi olduğunu belirterek “Gaziantep Üniversitesi Halı Tasarım bölümünü kazandım. GASMEK   kursları bu bölümü kazanmamda çok yardımcı oldu. Neslihan hocam bize çok yardımcı oldu. Desenler öğretti, imgesel çalışmalar yaptık ölçülü bir şekilde gerçekten sınav ortamı oluşturarak çalıştık. Bu çalışmalar sınavı kazanmamda çok yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim GASMEK Kurslarını bize sunduğu için.”

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