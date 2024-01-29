Export Akademi programı Gaziantep'ten başlıyor
Ticaret Bakanlığı, kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimcilerin dünyaya açılmasını ve ihracata yönelmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Export Akademi 2024 yılı programlarını başlatıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yılın ilk organizasyonu olan Export Akademi programı için duyuru yaptı.
Yılın ilk organizasyonunun İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem'in de katılımlarıyla 7 Şubat'ta Gaziantep’te gerçekleştirileceğini duyuran Bakanlık, kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimcilerin dünyaya açılmasının bu programla sağlanacağı kaydedildiç.
EXPORT AKADEMİDE NELER VAR?
- Online Pazarlarda Satış Yöntemleri, Dijital Pazarlama
- İhracatta Devlet Destekleri
- E-ticaret Alt Yapı Sistemleri
- Lojistik Süreçleri ve Gümrük Mevzuatı
- İhracatta Tahsilat, Krediler, Online Ödeme Sistemleri
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|23
|60
|2. Galatasaray
|22
|57
|3. Trabzonspor
|22
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|22
|33
|7. A.Demirspor
|23
|31
|8. Başakşehir
|23
|30
|9. Kasımpasa
|22
|29
|10. Kayserispor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|29
|12. Ankaragücü
|23
|28
|13. Alanyaspor
|23
|27
|14. Hatayspor
|23
|25
|15. Samsunspor
|22
|25
|16. Karagümrük
|23
|24
|17. Gaziantep FK
|22
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Sakaryaspor
|20
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|22
|55
|2. Real Madrid
|21
|54
|3. Atletico Madrid
|21
|44
|4. Barcelona
|21
|44
|5. Athletic Bilbao
|22
|42
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|21
|26
|13. Rayo Vallecano
|21
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|22
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|22
|6