eTwinning'te Türkiye ilk sırada

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen eTwinning faaliyetinde Türkiye; okul sayısı, proje sayısı, öğretmen sayısı açısından 44 ülke içinde 1. sırada yer alıyor.ANKARA (İGFA) - eTwinning faaliyeti ile Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yabancı dil kullanma becerilerinin artırılmasını amaçlıyor.



2009 yılından bu yana uygulanan eTwinning faaliyetine 360 binden fazla öğretmen kaydolarak 70 binden fazla proje gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta "Ulusal Kalite Etiketi", Avrupa çapında ise "Avrupa Kalite Etiketi" ile ödüllendiriliyor.



Türkiye; okul sayısı, proje sayısı, öğretmen sayısı açısından 44 ülke içinde 1. sırada yer alıyor. 2024 yılında da Well Being at School (Okullarda İyi Oluş) temasıyla öğretmenlerin öğrencileriyle daha mutlu, daha sosyal bir öğrenme ortamı hazırladıkları faaliyette, yeni mesleki gelişim etkinlikleri de öğretmenlerle buluşuyor.



Bu kapsamda, eTwinning faaliyetlerine katılımın teşvik edilmesi ve desteklenmesi için gerek ulusal gerek uluslararası çapta yüz yüze veya çevrim içi eğitimler düzenleniyor. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve eTwinningonline.eba.gov.tr platformlarında mesleki gelişim içerikleri öğretmenlere sunuluyor.



Ayrıca eTwinning ESEP platformunda nitelikli proje yürütme, web araçları, ölçme değerlendirme, oyunlaştırma, yapay zekâ gibi birçok konuda öğretmenlerin kendi kendilerine tamamlayabilecekleri Kitlesel Açık Çevrim İçi Kurslar (MOOC - Massive Open Online Kurs) bulunuyor.