Esmek yaz okullarında renkli kapanış

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarının (ESMEK), kent merkezi ve ilçelerde 7-14 yaş “Yaz Okulu” eğitimleri tamamlandı. Yaklaşık 5 bin öğrencinin eğitim gördüğü kurslar, renkli etkinliklerle yaz dönemini kapatırken çocuklar yeni eğitim yılı öncesi moral depoladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği Yaz Okulu eğitimleriyle çocukların adresi oldu.

7-14 yaş grubu çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, tatillerini daha sosyal bir biçimde eğlenerek değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve bu yıl 19’uncusu düzenlenen “ESMEK Yaz Okulu” büyük ilgi gördü.

11 farklı merkezde yaklaşık 5 bin öğrencinin kayıt olduğu kurslarda, “Eğlenceli İngilizce, Çocuk Yogası, Jimnastik, Basketbol, Voleybol, Akıl Oyunları, Ebru Sanatı, Resim, Karikatür, Seramik, Taş Boyama, Ahşap Boyama, Zumba” gibi toplam 87 branşta eğlenceli, öğretici ve geliştirici eğitimler verildi.

ESMEK, kent merkezinin yanı sıra Mahmudiye, Beylikova, Çifteler, Alpu, Sarıcakaya, Mihalgazi ve İnönü ilçelerinde de açmış olduğu merkezlerle de çocukların yüzlerini güldürdü. Öğrencilerin beslenmesinden, güvenliklerinin sağlanmasına kadar tüm detayların düşünüldüğü Yaz Okulu yapılan kapanış etkinlikleri ile tamamlandı.

ESMEK Yaz Okulları’ndan mezun olan öğrenciler ve kurs eğitmenlerine, katılım sertifikaları verildi. Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi önünde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, belediye görevlileri, eğitmenler, çocuklar ve aileleri katıldı.

Burada çocuklara ve ailelere seslenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, “Yaz Okulunu başarıyla tamamladınız. Sizleri ve ailelerinizi kutluyorum. Kış döneminde de kurslar devam edecek. Onlara da katılabilirsiniz. Hepinize eğitim hayatınızda üstün başarılar dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından sertifikalarını alan öğrencilere ikramda bulunuldu. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocukların sevincine aileler de ortak oldu.