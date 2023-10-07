ERÜ’den 30 isim“En Etkili Bilim İnsanları” listesinde
Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve ekibi tarafından her yıl hazırlanarak, PLOS Biology dergisinde yayımlanan “En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve ekibi tarafından; yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi, hm-indeksleri gibi farklı değişkenler kullanılarak oluşturulan ve PLOS Biology dergisinde yayımlanan 2022 yılı ilk yüzde 2’lik dilime giren “En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı. Açıklanan listeye göre Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) 30 öğretim üyesi listeye girme başarısı gösterdi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile yaptığı açıklamada ERÜ’nün her geçen gün yeni başarılara imza atmaya devam ettiğine dikkat çekerek, “En Etkili Bilim İnsanları” listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|8
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Alanyaspor
|8
|10
|11. Antalyaspor
|7
|9
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Sivasspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|8
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Kocaelispor
|8
|16
|3. Bandırmaspor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Atletico Madrid
|7
|16
|6. Real Sociedad
|8
|15
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|9
|3