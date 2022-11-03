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ERÜ’de yeni akademik yıl açıldı

EĞİTİM 03.11.2022, 07:45
ERÜ’de yeni akademik yıl açıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2022-2023 Eğitim- Öğretim Akademik Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından “Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi” konulu açılış dersi ile gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene; 2’inci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk olarak, ERÜ Klasik Türk Müziği topluluğu tarafından mini bir konser verildi.

Konserin ardından ERÜ Çevre Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi ve İklim Elçisi İrem Kara tarafından “İklim Krizi ile Mücadele Çağrısı” konulu sunum gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin temel misyon ve vizyonunun öğrenci odaklı, AR-GE odaklı ve toplumsal katkı odaklı olduğunu söyledi

Rektör Altun, “Erciyes Üniversitesi öğrenci odaklı faaliyetlerinde öğrencilerimizin Cumhurbaşkanlığımızın ortaya koymuş olduğu staj seferberliği kapsamında mutlaka bir dönemini sanayide geçirmesini ve stajlarını çok etkin kurumlarda özellikle savunma sanayii firmaları bünyesinde yapmasını çok önemsiyoruz. Hatta bununla da yetinmiyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği, üniversite - öğrenci ve öğrenci-sanayi işbirliği üçgeninde de yapmasını çok önemsiyoruz ve bu faaliyetlerde öğrencilerimizin çok mutlu dönüşlerinin olduğunu da her zaman görüyoruz" dedi.

ERÜ’nün her zaman AR-GE yönüyle adından söz edildiğini dile getiren Rektör Altun, şunları kaydetti: “Özellikle birçok ödül alan Erciyes Üniversitemiz de TURKOVAC aşımızla saygıdeğer Aykut Özdarendeli hocamıza da huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda her zaman mütevazi yönüyle fedakarlıkla çalışmalarına devam etmektedir. Bu bizim örnek olarak verdiğimiz akademisyenimiz olmakla birlikte biz birçok ödüllerde de gerçekten bunları hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü biz bu çalışmaları yaparken mutlaka katma değeri olan ülkemize katkı sağlayacak çıktıları yüksek düzeyde önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. AR-GE boyutunda baktığımız zaman teknoparkımız her zaman ilk beşte yer alan ve üniversite olarak Türkiye’deki etkin üniversiteler arasında bulunması da bizim için son derece önemlidir. Özellikle transfer ofisi üzerinde sanayimiz ile güzel projeler ortaya koymaktayız ve bunun artarak devam etmesini arzu ediyoruz.”

Rektör Altun konuşmasında ERÜ’nün başarılarında katkıları bulunan akademik ve idari personele de teşekkür ederek, “Şunu canı gönülden söylemek istiyorum. Ben gerçekten 2200 akademisyen ve 4800 idari personelle bu başarıların sağlandığını düşünüyorum. Gerçekten sizlere çalışmalarınızdan ve bu birliktelikten dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyor ve alkışlamak istiyorum” diye konuştu.

         Rektör Altun’un konuşmasının ardından kürsüye gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında Belediyenin öğrenci yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, “Araştırma üniversitemiz, gururumuz olan Erciyes Üniversitemizin, inşallah yeni keşiflerle yeni buluşlarla sizleri buluşturmasını temenni ediyorum. Kayseri kamu, yerel ve üniversite işbirliğinin adeta en güzel örneklerini sergileyen, şehirleri tanımlarken herhalde hayırseverler şehri olarak anılacak yegane şehir olarak bilinir. O açıdan bu hayırseverler şehri olan Kayserimize hizmet etmenin hep birlikte onurunu yaşadığımızı belirtmek isterim” dedi.

Açılış konuşmalarından ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından “Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi” konulu açılış dersi verdi.

Sürdürülebilir kalkınmanın hayatımızın her alanında var olduğuna dikkat çeken Rektör Koyuncu, “. Sürdürülebilir kalkınma hayatımızın her alanında var. Kültürde var, sanatta var, emekte var, zamanda var bunların hepsinin komple bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda sürdürülebilirlik kavramına aslında çevre toplum ekonomi bunlar bugüne kadar hep bağımsız yürümüş. Ekonomi kendi içerisinde bağımsız, çevre gelen etkilere karşı bağımsız, savunmasız bırakılmış, toplum da kendi bilinç çerçevesinde yapabildiğini yapmaya çalışmış ama baktığımızda sürdürülebilirlik kalkınmada çevrenin toplumun ve ekonominin iç içe geçmesi gerekiyor. İlk etapta kesişim noktalarının oluşması gerekiyor ve sürdürülebilirlik bu üç olgunun keşişim noktası bu tabi nihai hedefmidir? değildir. İyi bir çevre, yeşil ekonomiye doğru gitmek istiyorsak aslında hedef daha da büyük olması gerekiyor burada esas üçüncü noktaya doğru gidiyoruz. Ekonominin toplumun içerisinde, toplumun içinde yine çevrenin içerisinde yani tamamen çevre odaklı bir toplum, çevre odaklı bir ekonomiye doğru gitmemiz gerekiyor burada sürdürülebilir bir toplum ve ekonomi için piyasa ekonomisinin ekosisteme ve topluma bağlı olarak belirlenmesi aslında bizim ulaşmamız gereken sürdürülebilirlikteki nihai hedef olarak karşımıza çıkıyor ve bu noktada yeşil ekonomi kavramı da son dönemde iyice  gündemimize girmeye başladı” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya konuşmasının ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un tarafından plaket takdim edildi.

Tören, Rektör Altun tarafından Rektör Koyuncuya İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 250. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 250. yılda 250 bin fidan kampanyasına ERÜ’nün destek olduğu fidan bağış belgesinin takdimi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kayseri mezunları tarafından da bağışlanan fidanların bağış belgesinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan tarafından takdiminin ardından sona erdi.

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