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ERÜ’de tıp öğrencilerinin beyaz önlük heyecanı

EĞİTİM 16.11.2023, 11:45
ERÜ’de tıp öğrencilerinin beyaz önlük heyecanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nda tıp eğitimine başlayan 377 Dönem 1 öğrencisi, törenle beyaz önlüklerini giydi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Tabip Odası Başkanı Doç.Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin birçok alanda kendini ispatlamış ve etkin faaliyetler yürüten bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi.

Üniversitenin başarılarında akademisyenlerin önemli katkıları olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “ Siz akademisyenlerimizin sayesinde üniversitemiz daha güçlü olmakta. Akademisyenlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda daha etkin sonuçlar ortaya koymaktayız. Onun için bizler her zaman akademisyenlerimizin yanında olduğumuzu ve birçok alanda sizlere destek olduğumuzu belirtmek isterim. Bunları yaparken de yegâne amacımız,  üretim içerisinde olmak, daha fazla çalışmak ve güçlü bir Türkiye için neler yapacağımızın peşinden gitmenin gayreti içerisindeyiz ” dedi.

Konuşmasında ERÜ Tıp Fakültesi'nin ülkemizdeki tıp fakülteleri arasında önde gelen fakültelerden olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. öğrencilere seslendi.

Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Kafanızda bir hayatınız vardır. Hayallerinize uygun yaşamayı arzu edersiniz ama mutlaka her zaman engeller çıkar. Ben her zaman şunu söylerim. Marifet o engelleri aşmak için kafanızda yaşadığınız dünyada ona uyum içerisinde olabilmektir. Sizin sahip olduğunuz meslek çok kutsal bir meslektir. Gerçekten insana insan olarak yaklaşmak farklı bir fazilet ve erdemdir. Bizler ülkenizi sevmenizi, bu ülkenin gelişimi için emek vermenizi sizlerden istiyoruz. Biz biliyoruz ki, bu ülkenin geleceği sizlersiniz.”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da törende yaptığı konuşmada “ Beyaz saflığı ve temizliği ayrıca asaleti ve soğukkanlılığı temsil ediyor. Sevgili öğrenciler, bu değereler ancak hayat bulunursa anlam taşır. Tıp fakültesi eğitimi aynı zaman da bir karakter eğitimidir. Bunu asla unutmayın. Altı yıl boyunca kendinize rol model olarak seçeceğiniz hocalarınızın hayata, hastaya, hastalıklara karşı tutumunu çok iyi gözlemlemenizi tavsiye ediyorum. Tıp fakülteleri dünyanın en zor fakülteleridir. Bununda çok anlaşılır bir sebebi var. Biz insanla uğraşıyoruz. Ruhu ve bedeni olan bir varlıkla uğraşıyoruz. Bunların bir bütün olduğunu asla unutmayın. Bu ikisi hassas bir dengededir. Bu denge kaybolursa hastalıklar meydana gelir. Dolayısıyla kendinizi ne kadar bilir ve tanırsanız, hastalarınızı da o kadar bilir ve tanırsınız. O yüzden lütfen kişisel gelişimizi asla ihmal etmeyin. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz, o kadar iyi bir insan ve o kadar iyi bir hekim olursunuz” şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik ve Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan da birer konuşma yaparak, tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilere başarılar dilediler.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Suat Öktem de konuşmasında öğrencilere nasihatlerde bulunarak, “Sevgili öğrenciler, sizler zorluklarla dolu ama bir o kadar da kutsal ve onurlu bir meslek için seçilmişlerdensiniz” dedi.

Konuşmaların ardından tören, Dönem 1 Öğrencilerine önlük giydirilmesinin ardından sona erdi.

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