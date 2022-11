ERÜ’de 375 öğrenci önlük giydi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlayan 375 Dönem 1 öğrencisi, törenle beyaz önlüklerini giydi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, ERÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Tabip Odası Başkanı Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmalarında Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik ve Tabip Odası Başkanı Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, birer konuşma yaparak, tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilere başarılar dilediler.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız da konuşmasında doktorluk mesleğinin önemine değindi.

Dekan Akyıldız, “Sevgili öğrencilerimiz, bu önlüğü hak etmek için maddi, manevi zor bir eğitimden ve zor bir sınavdan geçecekler. Seçtikleri mesleği diğer pek çok meslekten ayıran önemli farklardan birini de yıllar içerisinde fark edecekler. Meslekleri yaptıkları süre boyunca onları kendilerini sürekli geliştirmeye ve her hasta karşısında sürekli sınanmaya mecbur bırakacak. Bu sınanmalardan geçmenin ilk yolu çok okumak, çok çalışmak, gelişmeleri takip etmektir. Çok okuyarak farkınızı ortaya çıkaran nüanslara sahip olacaksınız. Çok çalışarak pratiğinizi ve tecrübenizi artıracaksınız. Değerli hocalarınız ile de sıkı irtibatta olarak, vizyonunuzu ve geleceğinizi uygun bir şekilde planlayacaksınız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise törende yaptığı konuşmada Erciyes Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne kadar, sürekli başarılar ile kendisinden söz ettiren önemli bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi.

Konuşmasında ailelere seslenen Rektör Altun, “Siz velilerimiz, yemediniz yedirdiniz, giymediniz giydirdiniz, çok büyük özveriler ile çocuklarınız yetiştirdiniz ve bizlere emanet ettiniz. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrosu ve imkanlarına baktığımız zaman öğrencilerimizin başarılı bir tıp fakültesini bitirip, tıp doktoru olma yönünde gerekli gayretlerin gösterileceğini canı gönülden ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Rektör Altun, şunları kaydetti: “Sevgili öğrencilerimiz; çok önemli bir maratondan çıkarak bugün buradasınız. Sizler önemli bir başarı elde ettiniz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. Başarıda esas olan sürdürülebilir olmasıdır. Sizlere alacağınız altı yıllık eğitim boyunca zamanınızı mutlaka boş geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Baktığınız zaman altı yıl uzun gibi görünse de çok kısa sürede ben ilk okula geldiğim günü hatırladım diyeceksiniz ve mezun olacaksınız. Bu süreyi iyi değerlendirmeniz ve donanımlı olmanızı canı gönülden arzu ediyorum. Çünkü sizleri burada yetiştirecek çok ciddi bir akademik kadronun olduğunu ve sizlere her türlü desteği verecek önemli öğretim üyelerimizin olduğunu belirtmek istiyorum. Ben hayatta her zaman şunu düşünmüşümdür. Başarılar neye bağlıdır? Bir kere mesleğinizi sevmeye bağlıdır. Onun için mutlaka başarılı olmak için ne yapacağım diye çok düşünmüyorsunuz. Bir, mesleğinizi seveceksiniz. Dönem 5’e geldiğinizde acaba ben doktor olacak mıyım yerine büyük bir aşkla mesleğinize bağlı olmanızı tavsiye ediyorum. İkincisi de sürekli çalışmaktır. Naçizane tavsiyem sizlere mutlaka hastalarımıza karşı her zaman şefkatli yaklaşmanızı ve mutlu, güler yüz ile hizmet vermenizi Rektörünüz olarak istiyorum.”

Rektör Altun’un konuşmasının ardından tören, Dönem 1 Öğrencilerine önlük giydirilmesinin ardından sona erdi.