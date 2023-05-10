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ERÜ’de 1004 projesi tanıtıldı

EĞİTİM 10.05.2023, 10:45
ERÜ’de 1004 projesi tanıtıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik (TÜBİTAK) 1004 programı kapsamında, “Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu” tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
ERÜ Senato Salonu’na düzenlenen toplantıya; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı, ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Kayseri Şeker Fabrikası Yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ERÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Araştırma Programı Yöneticisi Doç. Dr. Özhan Şimşek, proje hakkında bilgiler verdi.

Projenin amacı hakkında bilgiler veren Şimşek, tohumculuğun ülkemiz açısından önemine değindi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında Kayseri Şeker olarak projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kayseri Şeker olarak bilime her zaman önem veren bir kuruluş olduklarının dikkatini çeken Akay, “Kayseri şeker Fabrikası olarak, sektörümüzde yarışabilmek için bünyemizde AR-GE merkezi kurduk. Ve bu merkezimizde Erciyes Üniversitemizin hocalarının desteği ile çalışmalarımızı da aralıksız sürdürmekteyiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi olarak AR-GE çalışmalarına gayretle aralıksız devam ettiklerini belirterek ciddi projeler içerisinde olduklarını belirtti.

1004 programının araştırma üniversiteleri arasında geliştirilen bir proje başlığı olduğunu belirten Rektör Altun, “1004 programı, özellikle yüksek teknoloji olarak geliştirilen sadece bir proje ile başvurulabilen ve her başvurulan projenin kabul edilmediği bir proje başlığı. Bazı ihtisas konularında bizlerin eşleştirmeleri yapıldı. Erciyes Üniversitesi olarak, gıda arzı güvenliği noktasında yapılan eşleştirmede başvurulan bir projenin tanıtımını yapıyoruz” diye konuştu.

Projenin paydaşlarına teşekkür eden Rektör Altun, şunları kaydetti:

“Hayata geçen bu projemiz çok kapsamlı bir proje. TÜBİTAK tarafından takibi yapılan ve 30 Nisan'da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın katılımları ile protokolü imzalanan önemli bir proje. Özellikle Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın ardından da görüldü ki, gıda arzı ve güvenliğini ciddiye almamız gerektiği ve bu konularda gerçekten çalışmalar yapılması gerektiğini çok net olarak ortaya çıkarmış durumda. Bu projemizde önemli sonuçlar alacağımızı düşündüğümüz bir proje.”

Rektör Altun konuşmasının ardından 1004 projesine katkı sağlayan katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti.

Platform kapsamında ;klasik yöntemlerle meyve, sebze, tarla bitkileri ve süs bitkileri ıslahı, modern tekniklerle sebze ıslahı, tıbbi ve aromatik bitkilerden ilaç etken maddelerinin eldesi, biyolojik ajanlarla toprak biyoçeşitliliği, bitki besleme ve sağlığının korunmasına yönelik teknolojiler, mikrobiyal gübre ve sera gazı üzerine olan etkileri, biyolojik temelli zirai ilaçlar, topraksız tarım teknolojileri, tarım tabanlı gıda teknolojileri, güneş enerjisinin tarımda kullanımı ve tohumculuk teknolojisi konuları çalışılacak. Yatay ve dikey alanlar olarak birbirini tamamlayacak şekilde bir kurgu hazırlanmış olup çalışılacak yatay alanlar meyve, sebze, tarla bitkileri ve süs bitkileri ıslahının modern ve klasik tekniklerle geliştirilmesi ve ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ilaç etken maddelerinin eldesi; dikey alanda ise bu yatay alanlarla ilişkili olarak biyolojik ajanlarla toprak biyoçeşitliliği, bitki besleme ve sağlığının korunmasına yönelik teknolojilerin, topraksız tarım teknolojilerinin, israfı azaltmaya yönelik tarım tabanlı gıda teknolojilerinin, yenilenebilir enerji teknolojilerinden olan güneş enerjisinin tarımda kullanımı bir bütün oluşturacak şekilde nitelikli etkileşimler yapılarak çalışılacaktır.

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