ERÜ Rektörü yeni öğrencilerle bir araya geldi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Rektör-Öğrenci Buluşması” etkinliği kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Kampüsünde yer alan Gençlik Ofisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere “Siz kıymetli öğrencilerimizle birlikte olarak daha güzel işler yapacağız” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nin sanayide söz sahibi sektörde mezunları tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olduğunun altını çizen Rektör Altun, şunları kaydetti: “Özellikle sizlerden isteğim öğrencilere yönelik TÜBİTAK projelerine hocalarımızla birlikte dahil olmaya çalışmanız ve oralarda olmanızı istiyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Altun konuşmasının ardından öğrencilerden gelen talep ve istekleri dinledi. Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.