ERÜ Rektörü yeni öğrencilerle bir araya geldi
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Rektör-Öğrenci Buluşması” etkinliği kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
ERÜ Kampüsünde yer alan Gençlik Ofisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere “Siz kıymetli öğrencilerimizle birlikte olarak daha güzel işler yapacağız” dedi.
Erciyes Üniversitesi’nin sanayide söz sahibi sektörde mezunları tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olduğunun altını çizen Rektör Altun, şunları kaydetti: “Özellikle sizlerden isteğim öğrencilere yönelik TÜBİTAK projelerine hocalarımızla birlikte dahil olmaya çalışmanız ve oralarda olmanızı istiyoruz” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Altun konuşmasının ardından öğrencilerden gelen talep ve istekleri dinledi. Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3