ERÜ Rektörü uluslararası öğrencilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen “Tecrübe Paylaşımı ve Liderlik” konulu etkinlikte Kayseri’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Medeniyetin Burçları Derneği'nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) 2024 Uluslararası Öğrenci Akademisi’nde öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile bir araya gelerek, sohbet etti.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilik yıllarındaki anlarını paylaştı. Başarılı olmanın yollarını anlatan Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ hakkında da bilgi verdi.

Kariyer planlamasının önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Meslek hayatınızdaki fırsatları değerlendirebilirseniz çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz noktaya çok çalışarak ve emek vererek giderseniz inanın çok mutlu olursunuz” dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, uluslararası öğrencilerin tek tek sorularını cevaplandırdı. Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Altun’un öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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