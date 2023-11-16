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ERÜ Rektörü öğrencilerle buluştu

EĞİTİM 16.11.2023, 08:45
ERÜ Rektörü öğrencilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 25-26 Aralık 2023’de ERÜ ev sahipliğinde 19 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORAKAF’23 kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen öğrenci buluşmasına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Bahar, Fakülte Dekanları ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yaklaşan vize haftasında öğrencilere başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Altun, fakülteleri ziyaret ederek öğrenci buluşmalarına devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere kapılarının açık olduğuna da dikkat çekti.

Üniversite kampüsünde Mart ayı gibi temelinin atılması planlanan Öğrenci Yaşam Merkezi hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, “ Bizler sizlerin kampüste zaman geçirmenize önem veriyoruz. Bunu sağlamak için de çalışmalar yürütüyoruz. Hayırseverimiz katkılarıyla bu konu ile alakalı ilk projemizi başlattık. Mart ayında muhtemelen temelini atarak, bir yıl içerisinde yapımının bitmesini planladığımız öğrenci yaşam merkezimiz. Öğrenci yaşam merkezimiz sizlerle daha çok zaman geçirebileceğimiz bir ortam olacak. Yemekhanemizin yanında yapımına başlayacağımız öğrenci yaşam merkezimizi sizlerin derslerinizin olmadığı zamanlarda kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceğiniz bir alan olarak tasarladık” dedi.

Bir diğer projelerinin de Öğrenci Araştırma Merkezi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, “ Hayırseverimiz desteği ile yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda, toplamda 40 laboratuvarın olduğu, kapalı kamera sistemi ile her türlü ısınmasının sağlandığı bir ortamda öğrenci kulüplerimizin faaliyetlerini daha güvenli olarak ortaya koymaları için bir mekân oluşturacağız” diye konuştu.

Öğrencilerin bir araştırma projesi veya kulüp faaliyetlerine dâhil olmasını isteyen Rektör Prof. Dr. Altun, “ Şunu unutmayın, üniversite hayatında zaman hemen geçiyor. Mezun olduğunuzda diyeceksiniz ki, bu zaman ne çabuk geçti. Bu yüzden de sizlerin donanımlı olmanızı bizler önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında kariyer planlamalarının önemine de değinen Rektör Prof. Dr. Altun, 25-26 Aralık 2023’te ERÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORAKAF’23 tüm öğrencilerin katılması gerektiğine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un konuşmasının ardından KAYBİMER Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Bahar tarafından Anadolu Kariyer Fuarı ORAKAF’23 hakkında öğrencilere bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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