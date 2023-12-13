ERÜ Rektörü'nden yapılan inşaatlara yerinde takip

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kampüste yapımına devam edilen inşaat çalışmalarını incelemede bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İncelemeler kapsamında Rektör Prof. Dr. Altun, Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil ek binası ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinin ek binalarının inşaatı hakkında bilgi aldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Cemal Alper Kemaloğlu ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ile birlikte ilk olarak yapımına devam edilen Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil ek binasında incelemede bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Altun, inşaat çalışmalarının son aşmaya geldiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, “ Yapımına devam edilen Acil ek binamın şehrimiz için önemli bir proje olduğunu söyledi. Vatandaşlarımıza üst düzey acil hizmeti vermek için hasta kapasitesini artırmak bizler için önemli. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Rektör Prof. Dr. Altun, acil ek binasının ardından Diş Hekimliği Fakültesi’ne geçerek, inşaatın son durumu hakkında Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu ve yapı işleri daire başkanlığı yetkililerinden bilgi aldı.