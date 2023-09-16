ERÜ Rektörü Erasmus öğrencileriyle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülen ERASMUS+ Gençlik Değişim Programı kapsamında Kayseri’ye gelen öğrenciler ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektörlük Konferans Salonu’nda öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilere Üniversite hakkında bilgiler verdi.

Uluslararasılaşma kapsamında gerçekleştirilen bu ziyaretlerin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Altun, “Globalleşen dünyada bundan sonra sadece ülke sınırlamasında kalmaması gerekiyor. Sahip olunan bilgilerin, uluslararası düzeyde olması ve misafir öğrencilerimizin bundan sonraki süreçlerde farklı ülkelerde görev alacağı nedeniyle bunun içinde kendilerini hazırlamalarını tavsiye etmekteyiz” dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ERASMUS+ Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Alaeddin Türkmen de ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Altun’a teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a ziyaretlerinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit de eşlik etti.