ERÜ Rektörü daire başkanlarıyla buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala daire başkanları ile bir araya gelerek, yeni dönemde yürütülecek faaliyetler hakkında bilgiler aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Yemekhanesi'nde düzenlenen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ve Zafer Çağlıtalaslıgil ile daire başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, göreve geldikleri günden bu yana birimler arası istişarelere önem verdiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun’un konuşmasının ardından daire başkanları yürütülen çalışmalar ve yeni eğitim-öğretim döneminde planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdiler.