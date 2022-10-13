ERÜ'nün 'etkili' gururu

Stanford Üniversitesi’nden John Ioannidis ve ekibi tarafından her yıl hazırlanarak, PLOS Biology dergisinde yayımlanan “En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı. Açıklanan listeye göre Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 30 öğretim üyesi listeye girme başarısı gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Stanford Üniversitesi’nden John Ioannidis ve ekibi tarafından; yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi, hm-indeksleri gibi farklı değişkenler kullanılarak oluşturulan ve PLOS Biology dergisinde yayımlanan 2021 yılı ilk yüzde 2’lik dilime giren “En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı. Açıklanan listeye göre Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 30 öğretim üyesi listeye girme başarısı gösterdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile yaptığı açıklamada ERÜ’nün her geçen gün yeni başarılara imza atmaya devam ettiğine dikkat çekerek, “En Etkili Bilim İnsanları” listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik etti.

2021 yılı ilk yüzde 2’lik dilime giren “En Etkili Bilim İnsanları” listesi ise şöyle; Derviş Karaboğa, Bahriye Akay, Cengiz Duran Atiş, Mustafa Soylak, Alper Aslan, Abdulaziz E. Atabnı, Faik Bilgili, Pınar Çivicioğlu, Recep Ulucak, Erkan Yılmaz, Okan Karahan, İsmail Öcsoy, • Şerife Tokalıoğlu, İshak Afşin Kariper, Çağrı Vakkas Yıldırım, Nurhan Karaboğa, Kadir Bilişik, Sibel Silici, Celal Öztürk, Mehmet Dördüncü, Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Mustafa Serdar Genç, Ahmet Öztürk, Erhan Albayrak, Cem Evereklioğlu, Mustafa Keskin, Veysel Aslantaş, Mehmet Duran Toksarı, Hüseyin Yapıcı, Hasan Kaya