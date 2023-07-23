ERÜ memnun bıraktı

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine bağlı olarak 126’sı devlet ve 74’ü vakıf olmak üzere toplamda 200 üniversitede 2022-2023 öğretim yılında öğrenim gören 47.761 öğrencinin katıldığı üniversitelere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmanın sonuçlarını yayınladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen ve öğrenci memnuniyetlerinin ölçüldüğü araştırma raporunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) “Genel Memnuniyet Sıralaması” göstergesinde tüm üniversiteler arasında 7 basamak yükselerek 15. sırada, devlet üniversiteleri arasında 3 basamak yükselerek 6. sırada yer aldı.

Ayrıca, Tıp Fakültesi olan devlet üniversiteleri arasında 2. sırada yer alma başarısını gösterdi. Devlet üniversitelerinin memnuniyet alanlarına göre de sıralamaların yapıldığı raporda Üniversitemiz “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı” alanında 11., “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu” alanında 9., “Akademik Destek ve İlgi” alanında 12., “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” alanında 7., “Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği” alanında 7. ve “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” alanında ise 12. sırada yer aldı.