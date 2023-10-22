ERÜ İle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında iş birliği
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen protokol imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ERÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Büyükmıhçı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Alp katıldı.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversiteler ile işbirliğine verdikleri öneme dikkat çekerek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.
Konuşmalarından ardından işbirliği protokolüne ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından imza atıldı.
İmzalanan protokol gereği; iki üniversite arasında bilimsel ilgi alanlarının ortak değerleri üzerinden akademik araştırmalar ve projeler yapılacak ve ortak bilimsel konferans, kongre, sempozyum, seminerler, çalıştaylar, paneller düzenlenebilecek.
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