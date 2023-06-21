Son Dakika

ERÜ ile Coursera Online Eğitim Platformu protokol imzaladı

EĞİTİM 21.06.2023, 07:15
ERÜ ile Coursera Online Eğitim Platformu protokol imzaladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile dünyanın en büyük çevrimiçi öğrenme platformlardan biri olan Coursera Online Eğitim Platformu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, imzalanan iş birliği protokolünün üniversitedeki akademisyen ve öğrencilere önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Rektör Altun, “Üniversitemizin uluslararasılaşması yönünde önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz bir protokolü imzalamaktayız. Uluslararasılaşması konusunda kendi içerimizde nasıl adımlar atabileceğimizin her zaman çalışmalarını yapmaktayız. Teşvik noktasında özellikle akademisyenlerimizi araştırma alanlarında etkin olarak teşvik edebilmek için yeni teşvik kriterleri geliştirme gayreti içerisinde de olmaya devam ediyoruz” dedi.

Coursera Ortaklıklar Direktörü Pedro Moura da protokolün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Moura, “Öncelikle, bu törene bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada başarılı olmak için öğrencilere gerekli becerileri sağlayabileceğimiz uzun süreli bir ortaklık kurmak için sizlerle işbirliği yapmak Coursera olarak bizim için bir zevktir, bu yüzden, bunun üzerine inşa edeceğimiz ilk kilometre taşı olacağına inanıyorum. Sizinle ve ayrıca ekiplerinizle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Üniversitenizin artık Coursera ailesinin bir parçası olması harika” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Altun ve Coursera Ortaklıklar Direktörü Pedro Moura arasında iş birliği protokolüne imza atıldı. Gerçekleştirilen protokol kapsamında; özellikle araştırma grupları bünyesinde çalışmakta olan öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırma becerilerinin arttırılması amaçlanmakta.

Bu plan kapsamında ERÜ mensubu öğretim elemanları ve öğrenciler Coursera bünyesindeki yüzlerce kurs içerisinden ihtiyaç duydukları kursları ücretsiz olarak alabilecek, kursları başarı ile tamamladıklarında ise kurs sertifikalarına sahip olabilecekler.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25