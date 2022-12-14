ERÜ dünyanın en çevreci 86'ncı üniversitesi

UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2022 yılı sonuçları açıklandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 1050 üniversitenin değerlendirildiği bu sıralamada bu yıl 13 sıra birden yükselerek dünyanın en sürdürülebilir üniversiteleri arasında 86. sırada yer almış ve önemli bir başarı göstermiştir. Ayrıca, Üniversitemiz Avrupa üniversiteleri arasında 33. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise sıralamaya giren 82 üniversite içerisinde 2. sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında ERÜ, 2022 yılı toplam puanını 7775’den 8260’a yükseltirken, Yapı ve Altyapı kategorisinde 1225’den 1325’e, Enerji ve İklim Değişikliği kategorisinde 1400’den 1535’e, Atık kategorisinde 1350’den 1425’e, Ulaşım kategorisinde ise 1425’ten 1600’ yükseltti.