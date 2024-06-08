ERÜ'den profesöre duygusal veda

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Güneş için, görev yaptığı fakültede tören düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Erşan, Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse, öğretim üyeleri, idari personel, vefat eden Prof. Dr. Tamer Güneş’in yakınları katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Prof. Dr. Tamer Güneş'in yüzündeki tebessümlü ifadeyi hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, Prof. Dr. Güneş’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da Prof. Dr. Güneş’in nazik ve kibar bir kişiliğe sahip olduğuna dikkat çekerek, “Her zaman yeni doğan bebeklere merhamet ve sevgiyle bakan bir hekimdi" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duran Aslan ise Prof. Dr. Güneş’in hekimlik ve akademisyenlik hayatı boyunca hiç yakınmadan yorulmadan çok büyük sabır ve özveriyle çalışan bir kişi olduğunu belirterek, birlikte çalıştığı herkese rol model olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Tamer Güneş'in eşi ERÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işın Güneş’in konuşmasının ardından törende Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua edildi.

Prof. Dr. Tamer Güneş, Hulusi Akar Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.