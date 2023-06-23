ERÜ'den 'Bitki Biyoteknolojisinde Yenilikçi' çalıştay

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Bitki Biyoteknolojisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı açılışına katılarak, 30 farklı şehirden gelen 200’ün üzerinde araştırmacı ve öğrenciler ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 22-23 Haziran 2023 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen Bitki Biyoteknolojisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı Açılış Programı’na katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal telekonferans yöntemiyle konuşmalarını gerçekleştirirken, uzmanlar, biyoteknolojinin geleceği hakkında bilgi verip, bitki biyoteknolojisi alanındaki yeni ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi paylaşımı yaptılar. Programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu izletildi.

Başkan Büyükkılıç, çalıştayda yaptığı konuşmada, Kayseri’nin bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Şehrimizin değişik anılan boyutları var ama en önemli boyutu hayırseverler şehri olarak anılır. Kayseri fedakârlık üzerine sistemini kurmuş olan bir şehirdir” dedi. Erciyes Üniversitesi’nin bir araştırma üniversitesi olarak anılması ve bu unvanı hak etmiş olmasının gurur kaynağı olduğuna işaret eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehirlerin markaları vardır. Erciyes Dağımız olduğu gibi Erciyes Üniversitesi bizim için en önemli markalardan biridir. Seyyid Burhaneddin hazretleri manevi iklimin mimarı olduğu gibi Mimar Sinan gibi bir başka markamız bizim için çok önemli ve anlamlıdır. Gevher Nesibe Sultan ismi sağlık alanında bizim için ışık tutan ve ilk tıp fakültesinin Kayseri’de yapılmasına vesile olan isimdir. Davud El Kayseri dediğimizde Osmanlı’nın eğitim politikasını belirleyen bilim adamı gibi böyle güzellikleri bağrında taşıyan makarr-ı ulema diye bilinen âlimler şehri olarak bilinen güzel bir şehirde bulunuyorsunuz.”

Bilime ve eğitime önem verdiklerini söyleyen Büyükkılıç, şehrin eğitim dostu olduğunu vurgulayarak, 10 bin üniversite öğrencisine 50 milyon TL’ye yakın karşılıksız eğitim yardımı verdiklerini, öğrencilere desteklerin süreceğini hatırlattı.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu ise toplantının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu türlü bilimsel çalışmalar her zaman akademik camiaya çok büyük katkıda bulunur ve bu toplantıların özellikle üniversitemizde yapılması konusunda çok büyük heves ve isteğimiz var. İlginin de büyük olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Gerek belediye başkanımızın aramızda olması, gerek TÜBİTAK başkanımızın açılışta bize katılmış olması onların da bize çok büyük desteklerinin olduğunu gösteriyor ve onlara da üniversite rektörlüğümüz adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın Kayseri’nin ve ülkenin bilimsel ve akademik gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir platform olacağını dile getiren Araştırma Dekanlığı Dekan Yardımcısı Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özhan Şimşek de çalıştaya yoğun bir ilgi olduğunu ve Türkiye’nin dört bir yanından 200’den fazla başvuru aldıklarını kaydetti. Şimşek, “Çalıştayımızın açılışını onurlandıran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a şükranlarımı sunarım” dedi.