ERÜ'den 10 Kasım programı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektörlük binası Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Senato Üyeleri, dekanlar, merkez müdürleri, öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu’nun, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.