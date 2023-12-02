ERÜ'deki 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından “Öncelikli Alanlar Eksenli Araştırma Grupları İş Birlikleri” teması ile düzenlenen 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ tarafından her yıl düzenlenen ve çeşitli üniversitelerden 600’ün üzerinde araştırmacının katıldığı 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı kapanış toplantısının ardından sona erdi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde 2 gün süren çalıştayın kapanışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, çalıştaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Ülkemiz açısından üniversite olarak neler yapabiliriz yaklaşımı ile bu çalıştayı düzenledik. Bu tür toplantılar yakılmış bir meşale gibi düzenli bir şekilde her yıl yapılacaktır” dedi.

ERÜ’nün Ar-Ge çalışmalarında belirli bir seviyeyi yakaladığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, Ür-Ge faaliyetlerini artırmak içinde önemli adımlar attıklarını söyledi. Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız da konuşmasında çalıştaya katılım gösteren araştırmacılara teşekkür ederek, verimli bir çalıştay programı geçirdiklerini söyledi.