ERÜ'de Rektör- Akademisyen'lerin buluşması sürüyor

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Altun “Rektör-Akademisyen Buluşması” etkinliği kapsamında Mühendislik Fakültesi Akademisyenleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ 25'nci Yıl Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşçı ile Mühendislik Fakültesi akademisyenleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, etkinlikte yaptığı konuşmasında etkinliğe katılan akademisyenlere teşekkür etti.

Amaçlarının akademisyenler ile bir araya gelerek, gönüllere dokunmak ve ortak çalışmalar yürütmek olduğunu belirten Rektör Altun, “Araştırma ve İnovasyon denildiği zaman birçok fakültemiz ile Mühendislik Fakültemizde başta gelmektedir. Teknopark tarafında firma yoğunluğumuzu lokomotif olan mühendislik fakültemizin devam ettirmesi bizim yegâne arzumuzdur. Çünkü oradaki firmalarımızın aktifliği, bizlere yeni kapılar açmaktadır. Sanayicilerimizin bizlerden çok daha yüksek beklentileri var. Bunlara cevap verebilmek için özellikle üniversite-sanayi işbirliği kapsamında mühendislik fakültemize önemli görevler düşmektedir” dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Altun, etkinliğe katılan akademisyenler ile sohbet ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.