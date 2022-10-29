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ERÜ'de Mimari Taş Oymacılık eğitimi

EĞİTİM 29.10.2022, 08:45
ERÜ'de Mimari Taş Oymacılık eğitimi

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Emre Taş Madencilik A.Ş. tarafından ortaklaşa yürütülen ve Erasmus+ projesi olan “Mimari Taş Oymacılığı Programı” projesinin çoğaltıcı etkinliği düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı İbrahim Alimoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin AB Projelerinde yer almasına önem verdiklerini söyledi.

Rektör Altun, “Mimari taş oymacılığı olarak gerek Osmanlı dönemi eserlerde gerekse de Selçuklu dönemindeki eserlerde özellikle Anadolu’dan birçok konuda harika sanat şaheserlerinin ortaya çıktığını ve özellikle Büyük Mimar, Mimar Sinan üstadın eserlerinde bunu çok etkin bir şekilde görmekteyiz. Bizler mimari taş oymacılığında ciddi bir kültüre, ciddi bir oluşmuş bilgi birikimine sahip bir toplumuz. Bu gücümüzün bu projelerde ortaya konulmasını Erciyes Üniversitesi olarak çok önemsiyoruz” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada taş işlemeciliğini bir hikâyenin işlenmesi, tarihe bir not düşme veya bir derdin oraya işlenmesi olarak gördüğünü söyledi.

Vali Çiçek, “Zaman belli bir süre geçtikçe belki taş önemini yitirdi gibi göründü. Beton ve estetiksiz yapılar dünyanın her yerinde sabit. Bir tek ülkemizde değil, Baktığımızda görülen beton kütleleri, bütün görüntü kirliliği ile o estetiğin zevkini aldı götürdü. Ama tekrar iki binli yıllardan sonra taşa olan ilgi tekrar arttı. Taş işlemeciliğine verilen değer tekrar arttı. Sadece kısa bir dönem belki milletimiz taş eserlerden uzak kaldı. Ama sonunda tekrardan o taşın estetiği, sağlıklı yapısı tekrar hepimizin ilgisini çekmeye başladı. Bende ilin Valisi olarak gittiğimiz yerlerde o taştan yapılmış eserler, o el işlemeciliği ile yapılmış eserleri gördüğümde saatlerce bakıyorum ve ilgileniyorum” diye konuştu.

Kayseri’de taş işlemeciliğinin ayrı bir öneme sahip olduğunu da belirten Vali Çiçek, şunları kaydetti: “Kayseri’de taş işlemeciliğinin ayrı bir öneme sahip. Çünkü Mimar Sinan hemşehrimiz. Taşı konuşturmuş Mimar Sinan. Öyle eserler yapmış ki binlerce yıl geçse o eserler hala ayakta kalacak ve o eserler ile gurur duyacağız. Mimar Sinan’ın hemşehrisi olan bir ilde taş işlemeciliği ile ilgili bir program yapılması Kayseri Valisi olarak beni çok mutlu etti.”

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Vali Gökmen Çiçek’e projeye verdiği desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Etkinlik, plaket töreninin ardından sunumlar ile devam etti.

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