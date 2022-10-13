ERÜ'de idari buluşma

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Dr. Fatih Altun “Rektör-Akademisyen Buluşması” etkinliğinin ardından “Rektör-İdari Personel Buluşması” etkinlikleri kapsamında 19 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 7 Enstitü ile 42 Araştırma Merkezi’nin idari personeli ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ 25.Yıl Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşcı ile çok sayıda idari personel katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, hizmet aşkı ile yola çıktıklarını belirterek, idari personel ile bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmasının ardından Rektör Altun, etkinliğe katılan idari personel ile hatıra fotoğrafı çektirerek, sohbet etti.