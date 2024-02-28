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Erciyes Üniversitesi’nde 2023 yılı ödülleri sahiplerini buldu

EĞİTİM 28.02.2024, 09:17
Erciyes Üniversitesi’nde 2023 yılı ödülleri sahiplerini buldu

Erciyes Üniversitesi 2023 yılı ödül töreni, Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Erciyes Üniversitesi 2023 yılı ödül töreni, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Nihal Şengün’ün seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle başladı.Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 2023 yılı performans ödülüne layık görülen Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı adına Öğr. Gör. Şengün’e çiçek takdiminde bulunurken, Erciyes Üniversitesi Klasik Türk Müziği Topluluğu üyelerine de plaketlerini verdi.

Erciyes Üniversitesi’ne ait tanıtım filminin izlenmesinden sonra katılımcılara yönelik konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Üniversitelerin süreçlerini tanımladığımızda öğrenci faaliyetleri, Ar-Ge faaliyetleri ve toplumsal faaliyetler en önemli başlıklar arasında yer almaktadır. Ancak biz biliyoruz ki; bu faaliyetleri gerçekleştiren bir üniversitenin bu kadar güzel şeyler yapması, bu kadar güzel ödüllerle anılıyor olması, aslında bu üniversite içerisinde çalışan ekosistemdeki akademisyen – idari personel ve öğrencilerimize bağlıdır. Biz hep birlikte bu başarıları konuşmuş oluyoruz” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren her zaman kendinden söz ettiren, daima yükseklerde olmayı, hep daha üst dereceleri almayı hedefleyen bir Üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, “Üniversitemizin bu faaliyetleri her zaman takdirle anılmaktadır. Yükseköğretim kurumları içerisinde Üniversitemizin ayrıcalıklı bir yerinin olması, araştırma üniversiteleri içerisinde kendisinden hep yukarılarda söz ettirmesi ve bu sıralamalarda dahi varlığımız aslında Üniversitemize her zaman üst düzeyde katkı sağlamaktadır. Bu süreçleri anlatırken 2023 yılında 8 kurumsal ödül alan ve bu ödülleri bütün kurumsal ödüller içerisinde almayı başaran tek Üniversite olmamızın tesadüf olmadığını düşünüyorum.  Burada bunlardan bahsediyorsak emin olun tek sebebi var, o da sizlersiniz. Onun için ben her zaman şöyle düşünüyorum. Hatırlanmak, anılabilmek, gönüllerde yer tutabilmek ve ahde vefa sahibi olabilmek, bunlar çok önemli detaylardır. Biz sizlere ahde vefa örneği göstermek için bir vefa ödülü töreni düzenlemek istedik ve burada tek bir amacımız var. Biz birlikte çok güçlüyüz. Beraber hareket ettiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi’nin güçlü bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. Dr. Fatih Altun, “Bugün baktığımızda yapay zekâdan aşı süreçlerine, Ziraat Fakültemizin yaptığı tarımsal faaliyetlerden sosyal bilimlere kadar çok güçlü faaliyetler içerisinde bir Üniversiteyiz. Bütün fakülteleriyle bütün birimleri bünyesinde bulunduran bir Üniversite olarak buralarda ismimizin geçmesi bence bizim çok daha güçlü bir Üniversite olduğumuzun göstergesidir. Çünkü bugün bakıyorsunuz araştırma üniversiteleri içerisinde ilk sıralarda yer alan üniversiteler, detayına indiğinizde birçok sosyal bölümün olmadığı, ilahiyat fakültesinin olmadığı, üniversite hastanesinin olmadığı bölümlerdir. Ancak biz bunlar olmadığı zaman daha güçlü olacağız düşüncesinde değiliz. Bizim bu fakültelerimizle, bu bölümlerimizle daha güçlü olmamız ciddi bir ekosisteme sahip olduğumuzun, ciddi bir idari ve akademik alt yapıya sahip olduğumuzun göstergesidir diye düşünüyorum. Bu nedenle ben bu süreçlerde farklı platformlarda Üniversitemi anlatırken çok gurur duyuyorum. Bu gururun ben sizlere ait olduğunu düşünüyorum. 2023 yılında gerçekleşen faaliyetleri dikkate aldığımız ve değerlendirdiğimiz bu ödül töreninde sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu, bir sonraki süreçte de her zaman kurumsal ödüllerin devam etmesinden yana düşünceye sahip olduğumu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Altun’un konuşmasının ardından hizmet, vefa, performans, birim başarı ve öğrenci başarı olmak üzere toplam 5 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

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