Erciyes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Altun oldu

Resmi Gazetede yayınlanan 2022 -471 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Altun atandı. Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Fatih Altun Prof. Dr. Mustafa Çalış’tan düzenlenen törenle görevi devraldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim törenine üniversite yönetimi, akademisyenler ve idari personel katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Fatih Altun’a yeni görevinde başarılar diledi.

4 yıl süre ile yoğun bir çalışma temposu yaşadıklarını kaydeden Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ üst yönetimine, akademik ve idari personeli ve öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da yaptığı konuşmasında Prof. Dr. Mustafa Çalış’a rektörlük görev süresi boyunca verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerini sunan Rektör Altun, yeni dönemde başarılı ve güzel işlere imza atacaklarını söyledi.

Önce öğrenci odaklı sonra AR-GE odaklı strateji ile çalışmalar yürüteceklerinin altını çizen Rektör Altun, İdari ve akademik personelin özlük haklarını önemsediğini belirterek, “Üniversitemiz içerisinde enerjimiz pozitif tutarak sinerji ortamında daha yukarı nasıl çekebiliriz çeşitli yöntem ve metotlar ile ortaya koyacağız” dedi.

Rektör Altun şunları kaydetti: “ Rektörlük görev sürecimiz boyunca somut, ileriye dönük güzel işler yapmak istediğimi belirtmek isterim. Üniversitemiz kampüsü bizim hayatımızın yaşantımızın hatta evimizden sonra belki en fazla zaman geçirdiğimiz mekân. Bu anlamda burayı daha nasıl güzelleştirebiliriz çalışması içerisinde olacağız. Nasılsa idari ve akademik personelimize özlük hakları bakımından iyileştirme manasında dokunuşlarımız olacaksa, kampüsümüzün iyileştirmesi bakımından da güzel projeler ile de biraz daha renklendirme anlamında gayretlerimiz olacak.”

Devir-teslim töreni çiçek takdiminin ardından sona erdi.