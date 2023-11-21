Son Dakika

Erciyes Üniversitesi ORA-KAF’23'e ev sahipliği yapacak

EĞİTİM 21.11.2023, 08:45
Erciyes Üniversitesi ORA-KAF’23'e ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, “Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019 yılında başlatılan bölgesel kariyer fuarları kapsamında, Orta Anadolu Bölgesinin en büyük kariyer fuarı olan ve 19 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORA-KAF’23’e Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliği yapacak. 25-26 Aralık 2023 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek etkinliğin dış paydaş toplantısı ERÜ’de gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
ERÜ Senato Salonu’nda düzenlenen dış paydaş toplantısına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın,  Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İrfan Püsküllü, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Baloğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ve ERÜ Kariyer Merkezi Yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ORA-KAF’23 hakkında bilgiler verdi. Düzenlenecek olan fuarın çalışmalarını anlatan Rektör Prof. Dr. Altun, “ Düzenlenen fuarların şehrimize önemli katkıları oluyor. Şehrimize 19 üniversiteden 20 binin üzerinde öğrencinin gelmesi planlanmakta. Kurumlarımızın bizlere destek olmalarına ihtiyacımız var. Çünkü buraya 500 firmamızda katılacak. Fuara sadece Kayserimizden değil, çevre şehirlerden firmalarımızın katılmasının sanayi ve ticaret yönünden de kıymetli olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Konuşmasında desteklerinden dolayı dış paydaşlara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, “ Yapılacak fuar ile sadece üniversitemiz için değil, şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli sonuçlar elde edeceğiz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un konuşmasının ardından  ERÜ Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Bahar tarafından fuar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3